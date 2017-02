Santa Bárbara do Leste recebe investimentos de R$ 500 mil para recuperação de nascentes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã de ontem, o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas de Caratinga, Ronevon Huebra, anunciou para Santa Bárbara do Leste um investimento de R$500 mil, que será utilizado para promover a recuperação de nascentes existentes no município. De acordo com Ronevon, o primeiro trabalho será realizado no Córrego Peão de Cima, onde se encontra a nascente do Rio Caratinga.

Segundo a prefeita de Santa Bárbara do Leste, Wilma Pereira (PP), toda a verba que será investida ficará sob responsabilidade do Comitê, ou seja, não será repassada diretamente para a Prefeitura. Wilma ressaltou que as ações promovidas trarão benefícios para Santa Bárbara do Leste e todas as demais cidades por onde passa o Rio Caratinga, uma vez que ele nasce e se desenvolve no município.

Ronevon acredita que a implantação do Programa trará diversos benefícios para a região como melhora da qualidade das águas, do meio ambiente, da biodiversidade e do ecossistema, o que, consequentemente, “proporcionará uma melhor qualidade de vida à população”.

PARCERIA COM A PREFEITURA

Em Santa Bárbara do Leste, os trabalhos serão realizados em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, coordenada por Célio Maia Teixeira. O secretário disse que trabalhará com o objetivo será promover a conscientização dos produtores rurais sobre a importância do projeto, a fim de que se inscrevam junto ao Instituto Estadual Florestal (IEF) e permitam a preservação e recuperação das nascentes que existem nas propriedades do município.

Outras cidades como Santa Rita de Minas, Caratinga, Ubaporanga, Inhapim, Dom Cavati, Tumiritinga e Conselheiro Pena também serão beneficiadas com o Projeto de Recuperação de Nascentes.