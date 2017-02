Rumo à Tailândia

Em busca da cura, Vitória Emanuele viaja na próxima sexta-feira (10)

INHAPIM – Depois de campanha realizada durante o ano de 2016, a pequena Vitória Emanuele de Oliveira está de viagem marcada para a Tailândia, onde fará tratamento para se curar da mielomeningocele, doença que compromete o desenvolvimento motor e do sistema urinário, impossibilitando-a de andar e urinar normalmente. Ela segue o caminho da conterrânea Mel Marinho Martins, que passou pelo mesmo procedimento e tem reagido muito bem.

Vitória, acompanhada da mãe Samara Belo, embarca na próxima sexta-feira (10) para Bangkok, capital tailandesa. A previsão é que chegue no domingo (12) ao

seu destino. Na edição do dia 23 de dezembro de 2016, na matéria ‘Mães Coragem’, Samara falou da expectativa dessa viagem. “Ansiedade. Não vejo a hora de poder viajar e fazer o tratamento. A gente espera que assim como a Mel teve muitas melhoras, a Vitória também possa ter. Vamos no final de janeiro ou início de fevereiro”.

O pai de Vitória, Lucas Basílio, agradeceu a todos que colaboraram com a companha, que arrecadou os 130 mil reais necessários. “Queria agradecer a cada um, que se comoveu com a história da Vitória. Agradeço as pessoas que não mediram esforços para ajudar Vitória realizar os seus sonhos de dar seus primeiros passinhos. Há cerca de um mês começamos o pré-tratamento. Mais uma vez meu muito obrigado, sem ajuda de vocês não teríamos conseguido”.

O TRATAMENTO

O tratamento feito com células-tronco tem como objetivo renovar a raiz dos nervos afetados que podem trazer benefícios para a função motora, sensibilidade e controle da bexiga, proporcionando uma significativa melhora na qualidade de vida.

A doença que afetou Vitória atinge um em cada mil bebês e traz comprometimento das funções de locomoção, controle urinário e intestinal.

No caso específico de Vitória também foram constatadas algumas disfunções neurológicas.