Paciente é transferido para hospital em BH com suspeita de febre amarela

Homem de 43 anos estava internado há oito dias em Governador Valadares. Paciente é de Itanhomi, mas trabalhava em Caratinga

DA REDAÇÃO – Um homem de 43 anos foi transferido de helicóptero na manhã desta quinta-feira (2) do Hospital Municipal de Governador Valadares para o Hospital Eduardo Valadares, em Belo Horizonte. O paciente apresentava estado gravíssimo e a suspeita é de febre amarela.

O homem é natural de Itanhomi e trabalhava em Caratinga. Segundo informações da Prefeitura de Governador Valadares, homem estava internado há oito dias no Hospital Municipal de Valadares, e a transferência foi devido ao agravamento do estado de saúde do paciente.

BOLETIM

Conforme boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), até quinta-feira (2) foram notificados 777 casos suspeitos de febre amarela no estado de Minas. “O aumento significativo no número de notificações deve-se a atualização de dados, que incluem casos com início dos sintomas durante todo o período de investigação. Desse modo, a atualização não reflete o aumento no número de casos apenas nos últimos dias”, explica o relatório.

Ainda conforme o relatório, dos 777 casos notificados até o momento, 128 casos evoluíram para óbito, “dos quais 51 foram confirmados para febre amarela. Entre os óbitos confirmados 88,2% foram do sexo masculino, com média de idade de 45,1 anos”.

A Secretaria do Estado de Minas Gerais – SES/MG distribuiu até essa quinta-feira (2) o quantitativo de 3.989.400 doses de vacina Febre Amarela para atender as áreas selecionadas com estratégia de intensificação vacinal e rotina de vacinação. Dados fornecidos pelas Unidades Regionais de Saúde mostram que já foram aplicadas 2.038.152 doses de vacina Febre Amarela no Estado, sendo 1.254.399 doses nos municípios com surto de febre amarela.

ÓBITOS NOTIFICADOS

O boletim também informa a quantidade de óbitos notificados e também o número de casos onde houve a confirmação por febre amarela.

DADOS REGIONAIS

O boletim epidemiológico também destaca os dados obtidos até quinta-feira (2) na Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, onde o município de Caratinga está vinculado.