Suspeitos de tráfico são detidos no Doutor Eduardo

CARATINGA – Jeferson Batista de Souza, 27 anos, e Josué Nadabe da Silva Santos, 18, foram detidos na noite desta quarta-feira (1) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. As prisões aconteceram na Praça Antônio Rodrigues, Bairro Doutor Eduardo. Durante a ação foram apreendidos dinheiro, celular e drogas.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima relatando que uma pessoa conhecida por ‘Cará’ estaria traficando drogas no Bairro Doutor Eduardo. O denunciante passou as características do suspeito e ainda informou onde ele esconderia as drogas.

Uma equipe da PM foi ao local indicado e viu uma pessoa com as características descritas pelo denunciante. Essa pessoa estava sentada na praça e demonstrou certo nervosismo ao notar a chegada da viatura. Jeferson, o ‘Cará’, foi abordado e os militares fizeram consulta ao sistema informatizado, sendo verificado que constam passagens pela polícia. Com ele foi encontrada a quantia de 105 reais.

Os militares fizeram varredura pelo local e encontraram uma sacola plástica contendo 18 pedras de crack, 12 pinos com cocaína. Conforme a PM, os entorpecentes estavam embalados e prontos para o comércio. Após localizar a sacola, os policiais receberam novas denúncias informando que haveria mais drogas. Os militares então reiniciaram as buscas e recolheram outra sacola que continha 28 buchas de maconha.

Enquanto Jeferson estava detido, Josué se apresentou aos policiais e disse que ele seria o dono da droga encontrada, mas caiu em contradição ao responder as perguntas dos militares.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.