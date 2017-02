HABILIDADE HUMANA: REQUISITO NECESSÁRIO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

* Ana Paula Rodrigues

Conviver com pessoas é uma exigência para todos os profissionais do século XXI, independente de sua área de formação. Todas as pessoas precisam entender quem é o outro Ser Humano que faz parte do seu convívio, seja pessoal ou profissional. Na área administrativa, temos três habilidades necessárias para a sobrevivência em grupo, estão são: habilidade técnica, habilidade conceitual e habilidade humana. No artigo de hoje, a ênfase será dada a habilidade humana.

Segundo Chiavenato (2000, p. 3) habilidade humana “[…] consiste na capacidade e facilidade para trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e liderar grupos de pessoas”.

A sociedade necessita refletir sobre a habilidade humana, pois percebo no dia-a-dia como os seres humanos são especiais. São seres complexos e únicos, que fazem parte do nosso cotidiano e que cada vez mais conseguem nos surpreender, ora de maneira positiva e ora de maneira negativa, fazendo com que a gente reveja nosso modo de agir e pensar.

De acordo com o dicionário Aurélio, Humano é uma palavra com origem no latim humanus e designa o que é relativo ao Homem como espécie. O ser humano distingue-se dos outros animais por agir com racionalidade. Possui grande capacidade mental e habilidade para desenvolver utensílios e adquirir conhecimento. Pode-se afirmar que por esse motivo nos diferenciamos dos animais; podemos afirmar que somos seres racionais. Mas será?

Já que somos seres humanos, seres racionais, o que está acontecendo com alguns seres humanos a nossa volta? Percebe-se nitidamente que alguns deixaram de pensar: falam o que vem em sua cabeça; agridem as pessoas ao seu redor, seja com agressões físicas ou verbais; maltratam e desejam o mal aos seus, e ainda fingem querer o bem das pessoas. Aí surge uma pergunta: Como conviver com essas pessoas?

Com esse tipo de ser humano, devemos aprender o que não fazer. Aprendendo quebra-se o círculo, e assim, talvez a pessoa que cometeu esses erros, aprenda também a não cometê-los mais.

Infelizmente, os valores estão perdendo seu “valor”, e as coisas ruins estão sendo percebidas como normais, e isto tem feito com que as pessoas entendam que o mal algumas vezes é necessário. Começo o ano, pedindo que as pessoas reflitam sobre as suas ações, não sobre as ações do outro, mas sobre o que temos feito para tentar evoluir cada dia mais como ser humano.

O ser humano foi criado por Deus, para fazer o bem e servir ao seu próximo, e como está escrito no livro “O monge e o Executivo”, servir ao próximo não é ser bobo, ou submisso. Servir ao próximo é realmente desejar para as pessoas que estão ao nosso lado o que queremos para nós mesmos.

Através desse princípio, podemos fazer com que às 24 horas fiquem mais produtivas e agradáveis. Assim, conseguiríamos chegar ao final do nosso expediente de trabalho, realmente com a sensação do dever cumprido.

Sendo assim, iremos conseguir ser pessoas melhores, conviver com pessoas melhores e realmente evoluir como Seres Humanos. Dessa forma, podemos afirmar que possuímos a habilidade humana. Pois possuir a mesma, é ter a capacidade de trabalhar com as pessoas de maneira realmente eficiente, se relacionando com cada pessoa do grupo de trabalho, tirando o que cada um tem de melhor. Levando-se em consideração que também somos Seres Humanos, e por isso, estamos em constante aprendizado, aprendizado este que se dá conosco e com os outros. Se não conseguimos nos entender, não conseguiremos entender os outros. Vamos começar o ano mudando algo em nós mesmos, depois se realmente necessário, tentamos mudar o outro. Assim, estamos evoluindo como Seres Humanos.

Evoluir é uma busca necessária para todos nós, é a mola propulsora para buscarmos formas positivas de convivência com toda a sociedade, portanto, temos de desenvolver a habilidade humana, para termos um convívio eficiente e criativo com todas as pessoas, mesmo em momento de adversidade.

Não podemos querer o bolo inteiro para nós, temos que aprender a reparti-lo e ser generoso com o nosso próximo. Não se pode deixar que a miséria espiritual de algumas pessoas que convivem conosco, nos estraguem e façam da nossa vida uma vida pobre, sem motivo para melhorar. Devemos lembrar e agradecer a Deus todos os dias pelo fato de estarmos vivos e compartilhando da presença dos seres humanos que estão a nossa volta. Isso sim é conviver com as pessoas e possuir a habilidade humana.

* Ana Paula Rodrigues, professora do Centro Universitário de Caratinga – UNEC, trabalha atualmente nos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Ensino Semipresencial. Também é professora nos cursos de pós-graduação da UNEC e professora da E. E. Isabel Vieira. E-mail: profanapaula.ead@unec.edu.br. Mais informações sobre a autora em http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4162699D6