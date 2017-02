PAINEL 03-02-2017

Café

O mercado despencou ontem com a previsão de chuvas no cinturão do café. Em Santa Luzia, maior distrito de Caratinga e grande produtor de café, choveu e já tem perspectiva de mais chuvas na região. Apesar de não ter café nos armazéns e poucos negócios, a bolsa só joga os preços a baixo.

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington esteve na capital nacional em busca de recursos para projetos em Caratinga. Pela primeira vez o prefeito esteve em Brasília oficialmente e apesar da crise no setor público, o prefeito voltou esperançoso. Vamos torcer que a páginas de notícias ruins sejam viradas.

Salários

O secretário de Fazenda Pedro Lomar anunciou na tarde de ontem o pagamento dos salários do funcionalismo público referente ao mês de janeiro.

Um alívio para o comércio local e, é claro, para as latas do funcionalismo público, pois já estavam esvaziando.

Salário II

Outro alívio é que o pagamento do funcionalismo injeta de imediato R$ 5 milhões no comércio local. Como janeiro estava longo e fraco para o comércio, pelo visto as coisas voltam ao normal na santa terrinha e agora é pensar pra frente.

Salário III

Quanto aos salários de dezembro dos funcionários públicos municipais, o secretário Pedro Lomar já comentou que irá pagar parcelado e de acordo com as receitas do município. Pelo visto, o secretário está cauteloso, não querendo adiantar muito a respeito do assunto. Mas nos bastidores é comentado que isso se deve ao fato da prefeitura estar com as contas sendo ajustadas. Para muitos, são resquícios da administração passada.

Limpeza Pública

O secretário de Meio Ambiente Jaider Pascoaline está esperançoso com a verba que será destinada pela compensação ambiental da Samarco. Jaider comentou que o sucateamento da Secretaria de Meio Ambiente é alto e há necessidade urgente de maquinário para tornar a limpeza pública mais eficiente na cidade e menos onerosa ao município.

Adalclever Lopes

O presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes tomou posse para mais um mandato frente ao parlamento mineiro. Adalclever cada vez mais se consolida no cenário político e abre espaço para voos maiores. Nos bastidores a próxima parada pode ser a presidência do PMDB em Minas.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes (PMDB) está empenhado em reverter os recursos do Parque de Exposição que estão se perdendo pela desistência da empresa licitada para a execução da obra. A obra de reestruturação do Parque foi orçada inicialmente em 1,8 milhões de reais, já foram pagos 135 mil à empreiteira, que pouco fez no projeto orçado.

Parque de Exposição

Os engenheiros das secretarias de Agricultura e de Obras vêm trabalhando para adequar o projeto à realidade orçamentária do momento. Vamos aguardar que os setores político e o técnico consigam dar solução na reestruturação do Parque de exposição, pois quem por lá passa sente a realidade do desmanche que sofreu o parque.

Parlamento Caratinguense

Parece que o recesso no parlamento caratinguense poderá chegar a quase dois meses. Será que o presidente Valter Cardoso está com a pauta vazia? A turma está reclamando que os vereadores estão recebendo sem trabalhar? É bom Valtinho deixar as coisas acontecerem e voltar o mais rápido os trabalhos do legislativo.

Legislativo

Os legislativos em Brasília e em Belo Horizonte já estão quentes, mas em Caratinga o clima ainda é morno. Vamos ver quando os trabalhos retornam à casa legislativa de Caratinga. Nos bastidores dizem que a primeira reunião será dia 14, mas isso ainda não foi confirmado.