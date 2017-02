Banda Sagrra lança clipe para música ‘AMORto’

DA REDAÇÃO – Amanhã será lançado de forma oficial o clipe da música ‘AMORto’ da banda de rock cristão Sagrra, formada por integrantes de Inhapim e Ipatinga. O vídeo estará disponível no Youtube e no Facebookda banda e já vem causando polêmica, pois trata do tema ‘aborto’. Sobre a música, o vocalista Lyzandro Cardoso disse que ela foi composta há mais de sete anos. “Houve um aborto que aconteceu de forma clandestina. Uma amiga cometeu este erro e quase morreu pela falta de preparo dos abortistas, desde manuseio com instrumentos oxidados até as instalações desta clínica no meio da mata. As dores físicas e psicológicas que ela sofreu foram indescritíveis sabendo que o bebê já estava de quatro meses.Na época fiquei extremamente comovido por saber dissoe logo fui compondo a música”.

O clipe contém cenas fortes remetendo a um aborto realizado emclínica clandestina. “Queremos que este clipe cause impacto nas pessoas e para que isso aconteça, introduzimos essas cenas para retratar com veracidade e violência esse tema que nos cerca diariamente”, comenta Lyzandro Cardoso.Para o baixista Adelino Gil Santos, o vídeo traz questionamentos e pode causar certo incômodo. “Essaé a intenção do vídeo, causar mal-estar mesmo. Se isso acomoda só de ver, imagina o incômodo para a menina que se submete a tal procedimento?”.

A diretora Magaly Mello Dias pontua que a finalidade do clipe é alertar sobre o quão perigoso e criminoso pode ser um aborto. “Buscamos através desta linguagem visual conscientizar e inibir está prática. Nosso posicionamento sempre será a favor da vida. Achamos que quem tem o direito de definir quem nasce ou morre é somente Deus. Temos uma visão cristã,humanista e social deste assunto”.

Lyzandro Cardoso explica que a parte musical retrata bem esta atmosfera logo de cara com um diálogo intrigante de uma menina de seis anos com um feto de poucas semanas. “A ideia foi trazer elementos não convencionais para dar mais realismo as imagens através do som”.

“A produção final do vídeo contou com vários profissionais atuando em cada um em sua respectiva área o que proporcionou uma satisfação ao concluir este trabalho. A grande novidade foi à parceria com uma produtora cristã de cinema norte-americana que forneceu cenas do curta ‘Tobe Born’ que casou fielmente com a proposta sonora da Sagrra. Conheci o trabalho do Rob desde de 2010, mas foi em 2012 que afinamos as relações e desde então esperávamos um momento para podermos trabalhar juntos.Além de SpiritJuiceStudios contamos também com a edição e finalização de Thiago Zin da Zin Filmes”, comenta o vocalista, listando os parceiros nessa empreitada. “Tivemos apoio de ONGs e movimentos cristãos antiaborto como Pastoral da Criança, Pastoral Familiar, Juntos Pela Vida, Vida Sim Aborto Não, Brasil Sem Aborto”.

“Esperamos sinceramente que este clip seja mais uma ferramenta de combate preventivo ao aborto no Brasil. Deus abençoe sempre”, finaliza Lyzandro Cardoso.