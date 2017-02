Adolescente alega que foi vítima de tentativa de homicídio

Suspeito foi detido pela PM

CARATINGA – Uma adolescente, 14 anos, alega que foi vítima de tentativa de homicídio. Segundo ela, o crime teria acontecido na tarde desta quarta-feira (1) na Rua Niterói, Bairro das Graças. A Polícia Militar prendeu Bruno Rodrigo dos Reis, 19 anos, que é apontado como autor da tentativa de homicídio.

A menor acionou a PM e disse que estava em via pública quando Bruno chegou na garupa de uma motocicleta.Ela contou que o jovem desceu do veículo e desferiu algumas coronhadas na sua cabeça, mas ela correu e ele teria atirado três vezes em sua direção. A adolescente acrescentou que só não foi atingida porque correu para um matagal e que além da arma usada na tentativa de homicídio, Bruno teria outro revólver na cintura.

A vítima foi levada ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM) devido ao corte na cabeça.

A PM fez intenso rastreamento e encontrou o acusado na casa do irmão de sua namorada, também no Bairro das Graças. Bruno negou a acusação e disse que apenas deu uma ‘rasteira’ na adolescente, tendo ela caído e batido a cabeça no chão. O jovem disse que o motivo do desentendimento seria o fato da menor estar “arrumando outro homem para sua namorada”.

A arma que teria sido usada por Bruno não foi localizada e ele acabou detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.