Caratinga arrecadouR$ 7,7 milhões em janeiro. 40% dessa arrecadação érepassada ao município, mas recebimento obedece cronograma do Governo Estadual

CARATINGA – Até terça-feira (31/1), o município de Caratinga já tinha arrecadado quase R$ 8 milhões referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017. Conforme dados da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, dos R$ 17.303.143,59 emitidos, R$ 7.724.041,72 já foram arrecadados. Do total apurado com o IPVA, 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb); 40% ao caixa único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo, porém este recurso não é repassado no momento do pagamento e, sim, acordo com cronograma estipulado pelo governo do Estado.

Município Emitido IPVA Arrecadação IPVA % Arrecadação % Omissão Caratinga R$ 17.303.143,59 R$ 7.724.041,72 44,64% 55,36%

PAGAMENTO

O pagamento do IPVA 2017 pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados, bastando informar o número do Renavam do veículo. Os agentes arrecadadores autorizados a receber os tributos são: Banco do Brasil, Mais BB, Banco Postal, Bradesco, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Santander e Sicoob.

O contribuinte que preferir emitir a guia de arrecadação poderá retirá-la pelo site da SEF/MG ou pessoalmente nas Repartições Fazendárias ou Unidades de Atendimento Integrado (UAI).

Quem deixar de pagar o imposto nos prazos estabelecidos está sujeito a multa de 0,3% ao dia (até o 30º dia), e de 20% após o 30º dia. Os juros são calculados sobre o valor do imposto ou das parcelas, acrescido da multa, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custodia (Selic).

Tabela mostra os valores arrecadados nos municípios que estão sob jurisdição da Administração Fazendária de Caratinga.