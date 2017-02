MEC renova reconhecimento do Curso de Ciência da Computação da FIC

DA REDAÇÃO – Em dezenove anos de atuação no Ensino Superior, o curso de Ciência da Computação das Faculdades Integradas de Caratinga (FIC), Unidade da Rede de Ensino Doctum, acaba de receber mais uma renovação de reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), portaria nº 794, publicada no dia 14 de dezembro de 2016, no Diário Oficial da União.

O curso, que prepara recursos humanos para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e desenvolve soluções para problemas complexos baseados no processamento digital, tem a missão central de formar profissionais com competência técnica e científica para desenvolver softwares e pesquisas destinadas à criação de novas tecnologias. A formação humanista da Rede Doctum capacita os alunos para aplicarem o conhecimento de forma ética nas empresas e segmentos de desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo em suas diretrizes a compreensão da sociedade e o constante avanço no setor tecnológico e de serviços.

O cientista da Computação Lucas Matias Caetano é ex-aluno da FIC e representa o desbravamento deste vasto campo do conhecimento e da formação de qualidade da Doctum. Ele, atualmente, é analista de Tecnologia da Informação no Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (PRODEST), órgão responsável pelo processamento de dados de todo o estado. Para ele, a palavra que resume a sua jornada no curso seria “transformação”. “Como disse o poeta Mário Quintana: ‘Os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas’… e o ensino na FIC mudou a minha forma de ver o mundo. Desde o primeiro período tive a oportunidade de aprender com professores capacitados, com grande experiência na área e que souberam expor o conteúdo das disciplinas de forma clara e bem próxima da realidade que conhecíamos”, ressalta.

Matias Conta que iniciou o curso sem nenhum conhecimento técnico prévio da área de tecnologia da informação (TI). O conhecimento adquirido foi construído no decorrer dos quatro anos de curso na FIC, através das aulas expositivas e dialogadas, bem como nas pesquisas instigadas pelos educadores. “Meus mestres, desde o começo do curso, me incentivavam a não me limitar ao que era passado apenas em sala de aula, mas a explorar todo o conhecimento disponível em livros, artigos e grupos de estudo da área, principalmente em um segmento em constante transformação”. Ele relata que mesmo conciliando o trabalho durante o dia com os estudos no período da noite, teve um ensino de alta qualidade em uma instituição que o possibilitou o equilíbrio entre as duas vertentes. “Devo muito da minha vida profissional ao que aprendi na FIC. Iniciei os estudos como um leigo na área de TI e hoje o conhecimento adquirido nas disciplinas de engenharia de software, banco de dados, redes de computadores, governança de TI, bem como de programação, foram essenciais para alcançar a vaga que atualmente ocupo, voltada para o desenvolvimento web”.

O CURSO E O PROFISSIONAL

O cientista da computação tem um campo de atuação tão vasto quanto às inúmeras aplicações do computador. O profissional pode exercer diversos cargos: engenheiro de software, analista de sistemas, gerente de projetos, gerente de banco de dados, gerente de redes de computadores, dentro outros. São mais de 80 funções da área de Tecnologias da Informação.

O curso formar indivíduos capacitados a prospectar, absorver e desenvolver novas tecnologias e projetos de ciências aplicadas. Projetar, operar e desenvolver desde softwares simples até aplicativos de alta complexidade, atendendo às características de qualidade e confiabilidade, conforme demandas e problemas específicos do setor produtivo, público, acadêmico e científico; administrar, gerenciar e otimizar recursos computacionais de empresas privadas ou públicas, de diferentes escalas.

Mais informações sobre o curso de Ciência da Computação da Doctum Caratinga: (33) 3322-6220.

