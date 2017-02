Deputado Adalclever Lopes é reconduzido à presidência da ALMG para o biênio 2017-2019

BELO HORIZONTE – Em Reunião Solene de Plenário realizada na manhã de ontem, foram retomados os trabalhos parlamentares na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 2017 e recebida mensagem do governador contendo a prestação de contas do Executivo referente ao ano passado.

Na sequência, em Reunião Especial também no Plenário, foi empossada a nova mesa da ALMG para o biênio 2017-2019, eleita em dezembro. O deputado Adalclever Lopes (PMDB) foi reconduzido à presidência, cargo que ocupa desde 2015. Tomaram posse, ainda, dois novos deputados em vagas abertas com a saída de parlamentares.

Reconduzido ao cargo, o presidente da ALMG saudou os presentes também destacando que “há harmonia entre os poderes em Minas” e convidou o 1º-vice-presidente empossado, deputado Lafayette de Andrada (PSD), para discursar em nome da Mesa.

Após discorrer sobre a origem da democracia e dos parlamentos modernos, Lafayette de Andrada frisou que “o Parlamento é o coração da democracia” e condenou “o radicalismo, a incompreensão e a impaciência” que, no seu entendimento, estão contribuindo para conturbar o atual cenário nacional e confundir a opinião pública.

“Falsidades são difundidas às vezes ingenuamente ou com o objetivo de tumultuar o contexto ou de manchar reputações”, disse o parlamentar, para quem o Legislativo tem o importante papel de promover o debate franco de ideias em busca do interesse público e do progresso.

Lafayette de Andrada destacou que é preciso restaurar a moderação e o juízo sereno e defender as instituições. “O momento exige serenidade, e é nesse contexto que a Assembleia retoma suas funções”, frisou.

Representando o governador Fernando Pimentel na Reunião Solene, que marcou a instalação da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, leu mensagem constitucional do Executivo.

O documento acena para uma ainda grave situação do Estado em função da crise econômica nacional e destaca realizações do segundo ano de mandato do governador e desafios para o planejamento estadual.

Segundo expôs o secretário, apesar do conturbado panorama político e econômico nacional, a harmonia entre o Executivo e o Legislativo em Minas permitiu a consolidação de um governo pautado no diálogo com a população e com os servidores.

A mensagem ressalta, entre outros, a parceria com a ALMG para a realização e a consolidação dos fóruns regionais de governo, empreendidos para identificar as necessidades da população e que resultaram na aprovação do Pacto do Cidadão.

Foram destacados, ainda, a aprovação, pela Assembleia, do Plano Plurianal da Ação Governamental (PPAG) 2016-2019, incorporando os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O PPAG organiza os programas e ações que o governo pretende desenvolver no período de quatro anos, com as respectivas metas físicas e orçamentárias, bem como as regiões do Estado a serem beneficiadas.

A mensagem do governador também considera, como pontos positivos frente às dificuldades econômicas, que Minas foi protagonista na renegociação das dívidas dos estados com a União. Segundo expôs o secretário Helvécio Magalhães, isso significou para o Estado uma redução nos pagamentos de mais de R$ 4,062 bilhões somente no ano passado e de mais R$ 8,864 bilhões até 2018.

Entre outros esforços empreendidos pelo Estado para o enfrentamento da crise econômica, a mensagem destaca a reforma administrativa proposta pelo governo e aprovada pela ALMG no ano passado.

“Do ponto de vista financeiro, não houve uma redução imediata dos custos, mas espera-se limitar a possibilidade da despesa crescer de forma descontrolada por meio da reestruturação aprovada e do corte de centenas de cargos vagos”, analisa o governador ao abordar, na mensagem, os efeitos da reestruturação do Estado.

Além dos deputados Adalclever Lopes e Lafayette de Andrada, foram ainda empossados como membros da Mesa os deputados Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 2°-vice-presidente; e Inácio Franco (PV), 3°-vice-presidente. E também os deputados Rogério Correia (PT), eleito para o cargo de 1°-secretário; Alencar da Silveira Jr. (PDT), reeleito 2°-secretário; e Arlen Santiago (PTB), eleito 3°-secretário.

Já o deputado Hely Tarqüínio (PV), que abriu as duas reuniões por ser o deputado mais idoso da ALMG, foi designado novo ouvidor-geral da Assembleia de Minas, onde no biênio anterior ocupou o cargo de 1º-vice-presidente.

Ainda durante a Reunião Especial, tomaram posse o deputado Coronel Piccinini (PSB), na vaga aberta pelo ex-deputado Wander Borges (PSB), eleito prefeito de Sabará (Região Metropolitana de Belo Horizonte); e o deputado Tony Carlos (PMDB), que já havia exercido mandato como deputado entre 2015 e 2016 e retorna à Casa na vaga de Sávio Souza Cruz (PMDB), atual secretário de Estado de Saúde.

Entre autoridades presentes, compuseram a mesa os presidentes do Tribunal de Justiça do Estado, Herbert Carneiro, e do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Sebastião Helvécio; e ainda o procurador geral de Justiça do Estado, Antônio Sérgio Tonet; a defensora pública geral do Estado, Christiane Procópio Malard; o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac; e o presidente da Câmara Municipal da Capital, vereador Henrique Braga (PSDB).