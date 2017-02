Marcinho, prefeito de Inhapim, é escolhido representante do microterritório de Caratinga

CARATINGA – A Câmara Municipal de Caratinga sediou na tarde de ontem a eleição de prefeitos e vereadores para os colegiados executivos dos Fóruns Regionais de Governo. A reunião foi presidida por Luciano Antônio Martins Ferreira, secretário executivo dos Fóruns de Governo Território Vale do Aço, e contou com a participação de Luiz Ribeiro, superintendente da Secretaria de Estado dos Fóruns Regionais. O prefeito de Inhapim, Márcio Elias de Lima e Santos, o ‘Marcinho’ (PMDB), e o vereador por Caratinga, Denis Gutemberg (PPS), foram escolhidos os representantes do microterritório de Caratinga e irão ocupar as vagas até o final de 2018. Edinilson Lopes (PMDB), prefeito de Piedade de Caratinga, e o vereador por Santa Bárbara do Leste, Ronivaldo Ferreira da Silva (PPS), ficaram como suplentes.

Luciano Antônio Martins Ferreira, secretário executivo dos Fóruns Regionais do Território do Vale do Aço, explicou o funcionamento desse projeto. “Estes Fóruns foram criados pelo governador Fernando Pimentel em junho de 2015 e sua intenção é descentralizar da administração estadual, trazendo o Estado para mais próximo dos municípios”. Luciano Antônio acrescentou que o funcionamento se dá através de reuniões mensais com a sociedade civil e sempre terá a participação de representantes de órgãos estaduais. “Estaremos levantando as demandas das regiões e iremos encaminhá-las para o governo de Minas Gerais.

O prefeito de Inhapim, Márcio Elias de Lima e Santos, o ‘Marcinho’ (PMDB), fez sua avaliação desse projeto. “Diante dessa crise financeira que os municípios vem passando, eu penso que esse projeto é mais um canal de acesso dos municípios junto ao Estado de Minas Gerais. Isso vem a somar à nossa microrregião e vamos nos empenhar e nos unir para que os municípios se fortaleçam. Temos a esperança de dias melhores”.

Edinilson Lopes, prefeito de Piedade de Caratinga, falou que os municípios enfrentam dificuldades para ter acesso ao Estado e esse projeto possibilita facilidade na aproximação. “Classifico esse projeto com uma ‘veia direta’ junto aos representantes do Estado de Minas Gerais. Assim faremos que nossas necessidades sejam ouvidas e também tomaremos conhecimento do que o Estado tem a nos oferecer. Esperamos que as demandas dos municípios de nossa microrregião sejam atendidas”. Ele comentou que hoje o contato com o Estado se dá por intermédio dos deputados, mas que agora os municípios tem mais esse canal. “É algo inovador e um muito importante para nós”, avaliou o Edinilson Lopes.

O vereador Denis Gutemberg tratou da importância desse projeto. “A partir desses Fóruns vamos atuar e levantar as nossas prioridades, cito como exemplo o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que não atende somente Caratinga, mas toda a região. Meu colega vereador de Santa Bárbara do Leste disse que lá tem a questão da Escola Estadual Monsenhor Rocha, que precisa de novas edificações. Pretendemos agendar uma reunião para março e esperamos resolver todos esses problemas”, comentou o vereador.

SIGNIFICADO

O Governo de Minas Gerais criou o conceito de Território de Desenvolvimento. Para garantir a participação de todos, dividiu o Estado em 17 partes, separadas por suas diferentes características. Em cada um desses Territórios, foi instalado um Fórum Regional, com reuniões presenciais que irão contribuir continuamente para o planejamento das ações de governo. É um novo modelo de gestão no Estado, ouvindo e dialogando com a sociedade para buscar as melhores soluções para a população.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Diferentes grupos da sociedade já estão envolvidos com a participação nos Fóruns, incluindo representantes do Governo do Estado, de órgãos federais, prefeitos, vereadores, entidades empresariais e sindicais e de representantes do poder legislativo estadual e federal. Além, claro, de toda a sociedade civil de Minas Gerais e população em geral.

“Os Fóruns Regionais já vem se consolidando como um forte elo entre o poder público e a população. A partir do diálogo constante com a população mineira, o Governo de Minas Gerais irá construir políticas públicas que respeitem as características de cada região. Esse é o caminho para que, juntos, todos façam uma Minas Gerais mais justa e integrada”, informou a direção dos Fóruns Regionais do Governo.

17 TERRÍTÓRIOS

Minas está dividida em 17 territórios: Alto Jequitinhonha Caparaó, Central, Mata, Médio e Baixo Jequitinhonha, Metropolitano, Mucuri, Noroeste, Norte, Oeste, Sudoeste, Sul, Triângulo, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vertentes

Caratinga pertence ao Território do Vale do Aço, que composto por 34 municípios, divididos em três microterritórios:

Caratinga

Bom Jesus do Galho, Caratinga, Entre Folhas, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga e Vargem Alegre.

Coronel Fabriciano

Antônio Dias, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Jaguaraçu, Marliéria, Pingo D’Água e Timóteo.

Ipatinga

Braúnas, Bugre, Açucena, Belo Oriente, Dom Cavati, Dores de Guanhães, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Joanésia, Mesquita, Naque, Periquito, Santana do Paraíso e São João do Oriente.