PAINEL 01-01-2017

Agronegócio

A decisão do presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Parceria Transpacífico (TPP), bloco comercial formado por 12 países das Américas, Ásia e Oceania, está sendo comemorada pelo agronegócio brasileiro, que considera que a nova posição americana abre janelas de oportunidade para o agronegócio do Brasil. Num setor que o Brasil é competitivo, Trump derrubou os muros!!!

Política

O prefeito Dr. Welington terá nesta semana o desafio de pagar sua primeira folha salarial. Em outros momentos isso seria natural, mas com a crise que passa o setor público brasileiro, pagar os salários virou um verdadeiro desafio. Vamos aguardar para que seja uma semana de boas notícias e que os recursos recebidos pelos funcionários públicos municipais possam contribuir para aquecer o comércio da cidade.

Limpeza

O novo secretário de Meio Ambiente, Jaider Pascoaline, realizou ações de limpeza nos bairros da cidade. Na tarde desta sexta-feira (27) os trabalhos aconteceram no bairro Esperança. De acordo com o secretário, manter os terrenos e passeios sem acúmulo de lixo, entulhos e mato alto, deixa a cidade mais limpa e evita a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Os próximos bairros a receber a limpeza são Anápolis e Doutor Eduardo.

Iluminação Pública

O prefeito Dr. Welington, pelo visto, deu outro tiro certo. A empresa Construrede, a maior no setor de prestação de serviços elétricos na região, já está procedendo a manutenção da iluminação pública da cidade, trocando centenas de lâmpadas nos bairros de Caratinga.

Iluminação pública II

Na gestão passada, o ex-prefeito Marco Antônio fez uma ‘meia-boca’ com empresas sem a devida infraestrutura no setor e por dezenas de vezes vereadores subiram à tribuna da Câmara para reclamar de falta de luz em ruas da cidade. Welington acerta em corrigir essa distorção, pois fica feio um vereador ir à tribuna para pedir ao prefeito para trocar uma lâmpada. E o pior, não ser atendido.

Desafios

Outro desafio para a nova gestão pública municipal é o início das aulas agora no mês de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação, como todas as demais secretarias municipais, está com um nível alto de sucateamento e isso pode prejudicar a retomada das aulas. Como a secretária Marlete Pereira dos Santos tem ainda uma semana de trabalho, vale esforço para que 100% das escolas tenham as devidas condições.

Patrolamento

As lideranças rurais já começam a cobrar do prefeito Dr. Welington uma melhoria nas estradas do município que andam em péssimas situações de trânsito. A prefeitura tem sete motoniveladoras, as chamadas “patrolas”, mas nenhuma em condição de funcionamento. A pressão aumenta com início das aulas para que as linhas de ônibus tenham melhor trânsito.

Alternativa

O prefeito Dr. Welington já determinou ao diretor de obras Márcio Santos que viabilizasse um plano B para atender as lideranças rurais, já que o possível recurso para o conserto das máquinas está sendo canalizado para o pagamento da folha salarial, que está em atraso.

Procurador

O advogado Ranulfo Moreira Cunha Filho é o novo procurador do município de Caratinga, substituindo ao advogado Túlio Antônio de Sena Ramos. Em menos de um mês já houve a substituição do procurador e os comentários nos bastidores da política apontam que não será nada fácil exercer esse cargo em virtude das irregularidades encontradas pela nova gestão.

Ailtinho

O prefeito de Entre Folhas Ailtinho assumiu a presidência da

Associação dos Municípios do Vale do Aço (AMVA). Com quatro mandatos na gestão municipal de Entre Folhas, fácil fluência com presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes e o deputado Mauro Lopes, força do PMDB na capital brasileira, Ailtinho terá facilidade de ser o interlocutor dos municípios do Vale do Aço ao governo de Minas e ao governo federal. Sucesso nessa nova empreitada!!!

De volta!!!

Quem está de volta ao setor público municipal de Inhapim é o chefe de gabinete Sidiney de Oliveira. Ele, que trabalhou na gestão de Grimaldo Paredão, um dos prefeitos que revolucionou a gestão pública municipal na região, agora Sidney volta como homem forte na gestão de Marcinho. Pelo visto, o PMDB de Inhapim quer zelar pela austeridade na gestão pública e aprimorar a forma de fazer política nos tempos atuais de vacas magras.

CASU x Hospital

Pelo visto, na santa terrinha, está deflagrada uma rivalidade entre o CASU e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O episódio sobre os pacientes com febre amarela expôs ao público algo que já existia nos bastidores. Vamos aguardar e esperar que essa rivalidade venha fortalecer o setor de saúde nos próximos anos, já que a velha união em anos anteriores foi degradante e nada edificou. Competir e rivalizar para melhoria da saúde e fazer as pessoas saírem do conservadorismo e do ganho fácil, pode fazer a saúde dar um salto de excelência há muito esperado.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes conseguiu mais uma verba de 435 mil reais na virada do ano para prefeitura de Santa Rita de Minas completar o asfaltamento da estrada de Caratinga – Santa Luzia. Pelo visto, em breve o maior distrito de Caratinga terá sua ligação com a sede toda asfaltada.

Obra

É bom o deputado majoritário da região, Mauro Lopes, dar um puxão de orelha na empreiteira que executou a primeira fase da obra de asfaltamento na via de acesso a Santa Luzia para que a qualidade da segunda etapa da obra seja melhor que a primeira. O trabalho iniciado pela empreiteira no primeiro trecho foi sofrível com vários defeitos de execução. É só ir ao local e facilmente averiguar os defeitos de construção.