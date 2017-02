Emenda do deputado Mauro Lopes proporciona mais 435 mil reais para estrada de acesso a Santa Luzia

DA REDAÇÃO – Uma obra aguardada há muito devido à sua necessidade, já que o distrito de Santa Luzia é um grande produtor da região e precisa escoar sua produção, está perto de ter outra parte concretizada. Através de emenda do deputado federal Mauro Lopes (PMDB) foram liberados R$ 435.270,31. A liberação aconteceu no dia 29 de dezembro de 2016 em favor do município de Santa Rita de Minas. A verba é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e tem o objetivo de ‘adequação de estrada vicinal’.

O valor do convênio é de R$ 1.355.711,99 e foram liberados R$ 879.537,13 até o momento. A vigência do contrato é até o dia 30 de novembro de 2017.