PM recupera animais de raça avaliados em R$ 200 mil

Suspeito de estelionato é de Inhapim e tem 16 passagens pela polícia por este crime

INHAPIM –Um fato diferente chamou a atenção do comandante do pelotão da Polícia Militar em Inhapim esta semana. Segundo o capitão Ronaldo Sanglard, um casal humilde, vindo da cidade de Divinolândia de Minas, região do Vale do Rio Doce, chegou à sede do pelotão na última terça-feira (24) dizendo que teriam levado um grande prejuízo na venda de cavalos e éguas de raça e o ‘comprador’ seria de Inhapim.

O casal contou ao capitão que um homem chegou à propriedade onde morem em um veículo Hilux, se passando por ‘Éder Andrade Bento’ e dizendo que queria comprar os animais. O casal passou o telefone do proprietário, um familiar que mora nos Estados Unidos. O comprador acertou tudo e no dia seguinte esteve na propriedade com um caminhão apropriado e levou os animais. No entanto no dia combinado de pagar, o homem não apareceu e desde então não atendeu mais o telefone.

O casal descobriu que o homem esteve envolvido em casos de estelionato e que seu nome na verdade é Fábio Vieira Santana, 37 anos, residente em Inhapim. Os animais, avaliados em quase R$ 200 mil, foram vendidos por valores inferiores ao do mercado nos municípios de Ubaporanga, Dom Cavati, Tarumirim, Inhapim e Ipanema.

O capitão Sanglard se empenhou em ajudar o casal, conseguiu recuperar sete animais e prendeu algumas pessoas por crime de receptação. “Passaremos o caso para a juíza de Inhapim para que possa tentar a prisão de Fábio, já que não está em flagrante. Ele tem 16 passagens por estelionato, uma por comunicação falsa de crime, uma por lesão corporal e já esteve preso várias vezes. Não deixei as vítimas saírem daqui no prejuízo causada por esse pilantra”.

Faltam três animais para serem recuperados e estão sendo feitos levantamentos para descobrir onde eles estão e quem os receptou.

O capitão Sanglard alerta para que as pessoas tenham cuidado ao venderem algo para pessoas desconhecidas. “Lançamos advertência para quem queira adquirir animais e até propriedades, e também e outros negócios, que tome cuidado, procure saber a procedência do comprador”.