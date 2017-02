Sem FPM, executivo afirma que estuda solução para salários atrasados

Servidores municipais fizeram paralisação de 24 horas nos postos de saúde, por falta de pagamento referente ao mês de dezembro de 2016

CARATINGA- No último dia 12 de janeiro, o prefeito Dr. Welington convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer a situação do pagamento do funcionalismo público municipal, referente ao mês de dezembro de 2016.

Inicialmente, o chefe do executivo ressaltou que ainda não havia recebido da gestão anterior os demonstrativos contábeis do encerramento de 2016, para conhecimento da real situação financeira do município. No entanto, já se sabe de um débito referente à folha de pagamento dos servidores referente a dezembro, totalizando R$ 6.778.220,22.

A Prefeitura de Caratinga tinha a expectativa de que com o recebimento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no último dia 10 de janeiro, fosse possível efetuar o pagamento de pelo menos parte dos servidores, mas, isso não foi possível. Por irregularidades da última gestão, o valor foi retido e o FPM do município bloqueado.

Desde então, o prefeito afirma que tem buscado alternativas para solucionar a questão dos salários atrasados. No entanto, mesmo diante do grave problema enfrentado no município com os casos suspeitos de febre amarela silvestre, no final da tarde da última segunda-feira (23), servidores municipais do setor da saúde decidiram realizar uma paralisação de 24 horas nos postos de saúde do município, que ocorreu ontem.

Durante a reinauguração dos leitos de UTI do HNSA, Dr. Welington lamentou a situação. Ele disse que sabe da importância do trabalho dos profissionais, que valoriza o esforço do funcionalismo público, mas que a Prefeitura de Caratinga ainda está trabalhando para resolver o problema dos salários atrasados “deixados pelo antigo gestor”.