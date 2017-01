Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão ainda recebe inscrições para o bacharelado de Teologia

CARATINGA- Em novembro de 2015, durante uma série de atividades do centenário do Reverendo Uriel de Almeida Leitão, a cidade recebeu o anúncio da Faculdade de Teologia de Caratinga, trazendo o primeiro curso teológico de nível superior na região. O MEC passou a reconhecer cursos superiores de Teologia, desde 1999, com o Parecer nº 241/99 da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação.

A faculdade era um sonho do seu idealizador, o pastor e educador Reverendo “Uriel de Almeida Leitão”. E nasceu com a proposta de oferecer uma formação acadêmica que colocasse em relevo a construção da consciência social, política e espiritual, oportunizando o trabalho e a atuação no campo simbólico que é a religião e a fé.

A primeira turma já está em andamento no curso e a faculdade ainda segue com a captação de outros alunos, para formação de nova turma. As aulas começam em fevereiro. O DIÁRIO DE CARATINGA conversou com o diretor geral da Factual, reverendo Rudi Krüger; o coordenador do curso, pastor Jaelson de Oliveira e três alunos que já estão cursando o bacharel em Teologia. Eles explicam sobre a área, suas expectativas e deixam um convite para aqueles que se interessarem em ingressar no curso.

Rudi Krüger, diretor geral da Factual

Como o senhor assumiu o desafio da Faculdade de Teologia de Caratinga?

Quando você gosta de seu pai, e quando seu sogro é um grande pai, você está pronto para fazer qualquer coisa para ele, mesmo que Deus já o tenha levado, pois fica seu nome, sua honra. O Reverendo Uriel de Almeida Leitão teve este sonho de uma escola quando ainda menino no Nordeste brasileiro, porque cedo entendeu o valor da educação. Francamente, não queremos decepcioná-lo! No final de novembro pudemos celebrar a II SEMANA DE TEOLOGIA, com o tema Teologia e o Meio Ambiente, com vários preletores de diversas áreas de formação científica. Por quê? A comunidade sabe – através de nossos eventos – que a teologia não se esquiva diante dos problemas do dia a dia, como, por exemplo, a escassez da água. Isso sempre foi importante para o Reverendo Uriel.

O senhor costuma dizer que a FACTUAL é um curso para a comunidade, não se restringindo apenas a uma religião. Como isso se reflete na sala de aula?

Sim – para nossa grande alegria, contamos com alunos de várias linhas religiosas – Assembléia de Deus, Igreja Católica, Nova Vida, Águas Vivas, Renascer, Casa da Benção, e várias outras, além daqueles – a quem admiramos muito – estão no caminho tentando se achar. Nossos professores também têm origens bem variadas. Somos, de fato, um curso “da” e “para” a comunidade. Todos, desde a direção até o último aluno, passando pelos funcionários e professores, estamos crescendo em mais unidade dentro de uma boa diversidade. E o diálogo vai se tornando mais e mais frutífero.

Em que sentido a Faculdade de Teologia atua diretamente na sociedade?

Como já mencionei, uma característica crescente são as ações na comunidade. Tivemos séries de palestras e debates (palestrantes Flavio Anselmo, Hélio Amaral em noites especiais, e palestrantes Dr. Oscar Alexandre Teixeira Moreira – Direito, Marcello Nery – Biólogo, Wilson Guilherme Acácio – Geógrafo, Regina Sanches – Teóloga de Campinas, na II Semana de Teologia, bem como estivemos no debate Eutanásia, da Faculdade de Direito, juntamente com o padre Gleidson); ou, então, visitas (APAE), iniciativas (cafezinho e pão para o pessoal da fila da vacina), atendimentos, participações (evento Semeadores), etc.

Cada um tem a sua própria Teologia?

É uma pena que existem tabus e preconceitos ao redor da própria palavra ‘teologia’. Mas, sendo bem corretos; cada um em seus pensamentos, sentimentos, e raciocínios sobre sua origem (De onde viemos? Para onde vamos?) está teologizando. Aqui na Faculdade ajudamos a cada um a organizar melhor o que ele/ela crê, de sorte que poderá compartilhar sua fé de uma forma mais inteligível aos outros. Disse o grande teólogo da geração passada, Francis Schaeffer, que fundou os “Abrigos” (L’Abri) nas montanhas suíças, e que agora existem no Brasil também: “Cada geração é responsável para tornar a mensagem do Evangelho compreensível para sua geração.” É isso que fazemos aqui – nos perguntamos constantemente “como posso transmitir isso – que é tão bom e edificante para mim – ao meu irmão, especialmente àquele que está sem rumo, e sem um significado para sua vida?”

Qual balanço o senhor faz do curso hoje?

O primeiro ano foi concluído com grandes conquistas e estamos no processo de captação de novos alunos. Esperamos um ano de muitas experiências boas e inesquecíveis para todos os alunos, e suas famílias. Mais do que nunca, precisamos de nos dar as mãos, e juntos construir um futuro no qual queiramos viver, juntamente com todos aqueles ao nosso redor. Esta mensagem é central para nossa FACTUAL! Por isso, aqui vai um convite amigo a todo aquele que estiver interessado: Venha fazer uma visita, conversar conosco, e considere nossa escola de teólogos como uma opção para você, ou para um amigo seu. Nossas aulas começam em fevereiro – posso pedir-lhe um obséquio especial: PASSE ADIANTE ESTE RECADO.

Coordenador do curso, professor Jaelson de Oliveira Gomes:

Basicamente, o que é abordado no curso de Teologia?

A estrutura curricular do curso de Bacharel em Teologia da Factual segue os seguintes eixos de Formação: 01. Formação Fundamental; 02. Formação Teórico-Prática; 03. Formação Interdisciplinar; 04. Formação Complementar: Atividades complementares; e Estágio Supervisionado. E cada eixo tem suas disciplinas, cobrindo todos os diferentes campos de ensino desde a Bíblia até a Constituição brasileira.

O curso é para a comunidade, não se restringindo apenas a uma religião. Como isso se reflete na sala de aula?

Paira o ambiente de respeito mútuo e amor cristão. Vale a pena destacar que temos alunos de várias denominações religiosas e vindo de Caratinga, Inhapim, Santa Rita e Sapucaia. Portanto, o curso de Teologia da Factual é para a comunidade, não só de Caratinga, mas de toda a região!

Há tempos as instituições religiosas abordam a Teologia. Qual o diferencial de um bacharel em Teologia?

Em síntese, pode-se dizer que existem os cursos “Seminaristícos”, em que a formação acontece em Seminários, geralmente confessionais, com uma linha doutrinária definida, na maioria das vezes fechados a determinadas pessoas e que, em sua grande maioria, não têm o reconhecimento do MEC porque, apesar de serem considerados de nível superior, são denominados de “cursos livres”. E, “universitários”, em que os cursos oferecidos são abertos, não doutrinários e confessionais, e estes é que são reconhecidos pelo MEC, como a nossa FACTUAL.

Como deve ser a postura do aluno na sala de aula, sabendo que podem surgir temas polêmicos?

O aluno de Teologia é orientado constantemente no sentido de respeitar as diversidades existentes em sala de aula, ciente que os ensinos são úteis e necessários na construção do indivíduo na sociedade. Os temas polêmicos são bem vindos e contribuem para o amadurecimento dos docentes e discentes na construção de um curso eclético.

O tema da redação do Enem 2016 foi: ‘Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil’. Um dos possíveis caminhos é o debate sobre o assunto?

Todos os debates são bem vindos! Um tema como este, proposto pelo MEC, na redação do Enem, só tem a acrescentar, uma vez que o curso de Teologia agrega valores Éticos, Morais e Espirituais, nunca o contrário. O curso de Teologia é inclusivo, não discriminatório, uma vez que conseguimos agregar alunos de diversas denominações.

Qual é a atuação profissional de um bacharel em Teologia?

Há uma vasta área de atuação do teólogo. Em especial destacam-se as áreas de Capelania Escolar, Militar, Prisional e Hospitalar. Há espaço para a atuação dos teólogos em diversas associações e Ongs. O teólogo também pode atuar no magistério em escolas públicas e particulares. Também, é claro, nas instituições religiosas, que cada vez mais exigem de seus líderes excelência na formação Teológica.

Simone Rodrigues de Andrade Costa, aposentada, ex-gerente da Caixa Econômica Federal e aluna da FACTUAL:

Qual o principal aprendizado que o curso lhe proporcionou até aqui?

O conhecimento expande a visão da gente. É como se muitas coisas que eu já sabia, passassem a fazer sentido, porque agora sei o porquê, entende? Então posso dizer que o curso tem me proporcionado uma ampliação de conhecimentos, não só da bíblia, mas da história da humanidade.

Qual seu objetivo de atuação profissional com o bacharel em Teologia?

Eu ainda não tenho uma definição certa, mas gosto muito de ensinar, talvez dedique-me à área da educação.

Na sala de aula, é possível aprender respeitando as crenças individuais?

Sim. Temos colegas das mais diversas denominações congregacionais e todos convivem em harmonia. Vale dizer que até mesmo entre os chamados ‘protestantes’ há variações nas formas de crer e cultuar.

Qual dica você deixa para quem desejar ingressar no curso?

A dica que eu deixo é a seguinte: Não importa se tem muito tempo que você não pisa em uma escola, ou se já passou dos 50, como eu. A escola é o lugar certo para aprender, conhecer novas pessoas, participar de eventos nas mais diversas igrejas e outros cursos. Tem alunos de todos os tipos e todos são respeitados. É uma experiência muito interessante, estimulante. Vale a pena!

— Izabel Luzia Coelho, aposentada, evangélica, professora e aluna da FACTUAL:

Qual o principal aprendizado que o curso lhe proporcionou até aqui?

Quando decidi que faria a Faculdade de Teologia, foi para que eu aprendesse mais da Bíblia e a compreendesse melhor, mesmo já tendo feito vários cursos livres de teologia. E é isso que o curso está me proporcionando.

Qual seu objetivo de atuação profissional com o bacharel em Teologia?

Concluindo a Faculdade de Teologia poderei atuar em várias áreas como exemplo: Filosofia e outras matérias com o objetivo de ensinar a Bíblia.

Na sala de aula, é possível aprender respeitando as crenças individuais?

Sim. Como estamos numa sala onde há pessoas e credos diferentes, isso é respeitado. Podem até mesmo surgir polêmicas, e discutimos, mas dentro do respeito para com todas as crenças.

Qual dica você deixa para quem desejar ingressar no curso?

Não deixo uma dica, mas um convite a vir junto com a gente compartilhar de momentos muito especiais que esse curso oferece. Sabendo que o maior teólogo já existente neste mundo ainda tem mistérios a desvendar sobre Deus.

Rafael Hott, jovem, casado, protestante e aluno da FACTUAL

Qual o principal aprendizado que o curso lhe proporcionou até aqui?

Uma das tarefas mais difíceis na humanidade é o lidar com o diferente. Tenho percebido que o curso tem se preocupado em facilitar o conhecimento no âmbito das ideias, trazendo uma liberdade para o pensamento, contudo não esquecendo que temos diferentes pontos de vista em um mesmo assunto. O que nos faz iguais nas diferenças.

Qual seu objetivo de atuação profissional com o bacharel em Teologia?

Espero atuar na comunidade, realizando projetos de inclusão social. Este curso me auxiliará e tem trazido experiências os quais serão aplicadas em diversos nichos do profissional, tal como: a capelania hospitalar, e prisional.

Na sala de aula, é possível aprender respeitando as crenças individuais?

É um desafio para todos, pois cada um carrega consigo ensinamentos que adquiriram em diversas etapas da vida. Acredito que estamos conseguindo alcançar um nível muito bom em nossos debates o que é saudável, pois podemos aprender com a experiência do outro colega.

Qual dica você deixa para quem desejar ingressar no curso?

Se você se interessa em fazer um curso superior: você tem a oportunidade de ingressar em um curso que trará uma estrutura curricular rica em conhecimento, o que proporcionará uma base sólida para sua atuação profissional em diversos setores da sociedade.