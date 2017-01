Duas pessoas são assaltadas no Bairro Dário Grossi

Polícia Militar conseguiu prender dois dos três suspeitos e recuperar a bolsa de uma das vítimas

CARATINGA – No início da madrugada deste sábado (21), a Polícia Militar prendeu Henrique Gonçalves Teixeira, 18 anos e Wanderson da Silva Marcelino, 20, que juntos de João Cavati de Andrade, 21, que ainda não foi localizado, são suspeitos de assaltar duas pessoas na Rua Coronel Antônio Salim, Bairro Dário Grossi.

A Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pelo Bairro Dário Grossi, onde há várias denúncias de roubo a transeuntes, quando os militares viram o suspeito João em uma esquina da Rua Deputado José Augusto Ferreira, vigiando para que seus comparsas praticassem delitos naquela localidade. Logo em seguida, os policiais viram dois autores correndo na rua, sendo que Henrique estava com uma bolsa feminina e, ao perceber a presença da viatura policial, jogou em um lote vago e continuou fugindo. Wanderson também foi visto arremessando um objeto em um lote vago, em meio a um matagal. Wanderson e Henrique foram abordados e presos, quando uma mulher informou que havia sido assaltada por eles.

No lote vago, a polícia encontrou a bolsa da mulher com documentos pessoais, três celulares, R$ 101, cartões de bancos e dois óculos.

A mulher e um homem contaram que estavam caminhando em via pública, quando foram surpreendidos por Henrique e Wanderson. Wanderson, segundo as vítimas, estava com a mão por debaixo da camisa, simulando estar armado e ordenou que passassem os pertences ou morreriam. Os assaltantes chegaram a agredir as vítimas e depois saíram correndo para lados opostos e depois acabaram sendo presos. Os dois foram levados para a delegacia e a polícia está em rastreamento para localizar João. Os pertences de uma das vítimas não foram encontrados.