Reabertura dos leitos de UTI do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

Estado restabelecerá os leitos na próxima terça-feira (24)

CARATINGA- Na próxima terça-feira (24), os representantes da Secretaria de Estado de Saúde, que já estão administrando o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora realizarão a reabertura dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HNSA. Foram feitas manutenções dos equipamentos, mas ainda não se sabe se a medida será somente para os leitos de UTI adulto ou também se estenderá à UTI neonatal, o que deixa a expectativa para que a maternidade Grimaldo Barros de Paula volte a funcionar novamente.

No dia 19 de dezembro, ocorreu uma reunião da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dirigentes do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. A atual direção do Hospital aceitou a Intervenção Administrativa do Ministério Público, juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em que uma das ações é a realização de uma auditoria.

Como desdobramento da reunião, foi formalizado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com a criação de uma Comissão Especial para administrar o Hospital por um prazo de um ano, prorrogável por igual período. A comissão é composta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPE-MG), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG) e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).