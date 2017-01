QUE TAL UM PRESENTE SAUDÁVEL?

* Felipe Dias Lopes

Os benefícios da pratica esportiva já estão mais do que comprovados cientificamente na vida dos seres humanos, os que já praticam sabem do bem que tem feito para si. Mas infelizmente, ainda existem pessoas que insistem em não oferecer esse presente à sua saúde, optando pelo sedentarismo e sempre com aquele mesmo discurso de “segunda-feira eu começo”, e essa tal segunda-feira nunca chega. Ou melhor, é mais um dia que passou e o indivíduo permaneceu na estaca zero.

E é principalmente para você que venho falar, e para o praticante também, pois sei que ele levará esse texto adiante, para convencer aquela pessoa que gostaria que estivesse se exercitando junto a ele.

Infelizmente o primeiro passo é sempre o mais difícil, pois o cérebro dos seres humanos (da maioria), não se condiciona facilmente à pratica esportiva, a não ser que praticamente seja obrigado, por questões de saúde em situações de risco. Para se ter uma ideia, nossos ancestrais somente gastavam energia em busca de alimento, para fugir de predadores e para a reprodução de sua espécie, ou seja, só se exercitavam em situações de necessidade, podemos dizer que eles tinham preguiça e não sabiam dos benefícios do esporte na vida humana. O que nos diferencia deles, é que hoje temos conhecimento a respeito, embora a preguiça ainda permaneça em muitos.

Podemos citar como benefícios principais do esporte: melhora da autoestima, seja em questão estética ou de autossuperação; a sensação de se sentir bonito (a), se sentir bem, ou dever cumprido são as melhores. Melhora da coordenação motora, aumento de força, agilidade que são extremamente importantes tanto para crianças quanto para idosos, sendo que, aquele que ainda não alcançou uma idade pouco mais avançada, já se prepare, pois ainda vai chegar lá, e por que não chegar com a saúde em dia não é verdade?

Redução do colesterol ruim, equilibrando com o bom, diminuição da pressão arterial, eliminação de gordura corporal, ganho de massa muscular magra, como também a socialização inserindo-se em grupos, estando em bons lugares com boas pessoas. O esporte é uma arma poderosíssima de auxilio contra depressão, e o estresse, comprovado cientificamente devido a liberação de um hormônios chamado serotonina, que esta ligada a regulação do sono, melhora do humor, entre outros benefícios da pratica esportiva que já foram citados anteriormente. Cabe a cada um de nós agora, optar por aquele esporte pelo qual mais se identifica, buscar uma orientação profissional e presentear sua saúde.

Para finalizar quero te desafiar a neste momento para um instante e pensar em si, e verificar qual área de sua vida tem necessitado do esporte, ou melhor, do resultado que o esporte é capaz de proporcionar (breve pausa ).

E aí? Pensou? Então que tal se dar este presente? Se dar saúde?

Bom, espero ter colaborado positivamente com você, destacando aqui alguns dos inúmeros benefícios que a pratica esportiva pode oferecer. Agora cabe a você decidir-se em dar o pontapé inicial, sem essa de deixar para a próxima segunda- feira, chame um(a) amigo(a), ou aquela pessoa que você gosta comece logo. Não se esqueça de hidratar bem, fazer uma boa alimentação e da orientação profissional, sua saúde agradece.

* Felipe Dias Lopes Profissional de Educação Física graduado pelo UNEC (Centro Universitário de Caratinga) com Licenciatura em 2014 e Bacharelado em 2015. Professor de Educação Física na Escola Professor Jairo Grossi desde 2015. Personal Trainer com experiência em atividades individuais e em grupos, com foco em emagrecimento, hipertrofia, reabilitação, preparação física, grupos especiais. Professor de ginástica laboral no UNEC. Monitor da equipe de Atividades Físicas do ENAFI (Encontro Nacional da Feliz Idade) desde 2014. Possui experiência na área de dança.

