PAINEL 22-01-2017

Café

A Bolsa de futuro do café trabalhou com altas moderadas e os contratos de café com vencimento em março próximo ganharam 390 pontos na semana. No mercado físico brasileiro, os lotes que chegam ao mercado são bastante disputados, mas as bases oferecidas pelos compradores dificulta que um volume maior de negócios seja concluído. Pelo visto, mais uma semana de negócios parados.

Café II

A Companhia Nacional de Abastecimento vai retomar os leilões para venda de café de seus estoques e prevê vender até 720 mil sacas em leilões quinzenais até o próximo mês de abril. O primeiro deles está marcado para a próxima quinta-feira, dia 26, e irá ofertar 94.991 sacas em municípios de Minas Gerais e São Paulo. Com a venda dessas 720 mil sacas os estoques públicos brasileiros de café terminarão. Estarão zerados pela primeira vez na história. A intenção do governo é deixar o abastecimento de matéria-prima para o consumo interno brasileiro neste período de entressafra.

Café III



Em reunião no último dia 17, entre representantes dos cafeicultores, indústria e governo, a Conab informou que seu levantamento dos estoques privados de conilon chegou a 2,14 milhões de sacas. Esse número foi contestado pelos representantes da produção e a reunião terminou sem uma decisão sobre a eventual autorização para importação de café conilon reivindicada pelas indústrias de torrefação e solúvel.

Carvalhaes

Um dos escritórios mais reconhecido no ramo cafeeiro comentou em sua página que “Autorizar a importação de café sem um profundo estudo comparativo entre os custos de produção no Brasil (fortemente afetado por rigorosas leis trabalhistas, ambientais e fiscais) e nos nossos principais concorrentes, prejudicará os cafeicultores brasileiros, desestimulando investimentos necessários para o aumento da produção em nosso país, sem a qual perderemos participação no mercado mundial.”

Carvalhaes II

Ainda comentou: “Precisamos estimular os cafeicultores brasileiros a aumentar nossa produção de arábica e conilon. O Brasil precisa caminhar rapidamente para safras médias de 60 milhões de sacas. Nossos cafeicultores precisam de preços justos para poder recuperar prejuízos de safras passadas e investir no aumento de produção.”

Política

Semana tranquila na política caratinguense. Nos bastidores, a pedra foi para o caminho inverso. Juarez Leite, conhecido como “Taka Pedra”, crítico ferrenho da gestão anterior, recebeu uma enxurrada de pedradas da oposição, ao ser nomeado no serviço público municipal. Juarez aceitou as críticas e logo pediu para mudar para um cargo que mais identificasse com seu serviço de monitoramento. O chefe de gabinete do governo, Hernandes Huebra atendeu e as críticas minimizaram.

Êta churrasco!

O prefeito Dr. Welinton comentou em evento interno de um dos setores da prefeitura de Caratinga, que está espantado com a quantidade de irregularidades que vem presenciando desde que tomou posse. As nove toneladas de carne são um exemplo. Para os técnicos da auditoria, não tem nem câmara frigorífica na Prefeitura para armazenar tamanha quantidade de carne adquirida. Questiona-se ainda se elas foram entregues. Tem gente querendo saber quem recebeu essa quantidade de carne.

Galpões

Outro fato que auditores estão à procura é dos galpões do Parque de Exposição João da Costa Mafra. Um laudo técnico realizado por técnicos da Secretaria de Agricultura afirma que existiam quatro galpões no parque de eventos com fotos de geoprocessamentos antes e depois, mas, com início das obras de reestruturação não foram encontrados. Os gestores que acompanharam a obra não souberam informar para onde foram os galpões.

Rodas

E tem mais… As rodas de motoniveladoras, conhecidas como patrolas, que estavam sumidos, foram encontradas pelo atual superintendente da Secretaria de Obras, Márcio Santos. Em contato com ex-secretário Isá, as rodas com pneus foram encontrados na cidade de Governador Valadares para uma recapagem.

Boa notícia

A Copasa solicitou a autorização junto aos órgãos ambientais para operação da Estação de Tratamento de Esgoto. Pelo visto, ainda neste semestre poderá ser inaugurada a operação da obra. Durou quase 20 anos. Mas, o sonho de ver o esgoto tratado e o Rio Caratinga ser despoluído parece que vai virar realidade. Bola branca ao deputado Adalclever Lopes, que há dois anos vem empenhando com o governador Fernando Pimentel para que a Copasa priorizasse essa obra na santa terrinha.

Secretário

O novo secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Pedro Cláudio Coutinho Leitão, na última sexta-feira (20), realizou sua primeira visita à Emater, após assumir a pasta, no dia 16 de janeiro. A reunião fechou a série de encontros com dirigentes e funcionários dos órgãos vinculados à Secretaria. Durante esta semana, o secretário também visitou a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

Regional da Emater

Os comentários são de que a regional da Emater poderá vir para Caratinga. Nos bastidores, especula-se que a Regional instalada em Ipatinga poderá vir para Caratinga, motivada pela aptidão agrícola da região e é claro pela presença do novo secretário ser de Caratinga, tal qual o presidente da Assembleia Legislativa.

Ceasa

Por outro lado, as notícias são de que em Ipatinga poderá ser instalada uma unidade do CEASA-MG por intermédio político da família Quintão. Se lá que é o grande consumidor das hortaliças produzidas em nossa região receber um polo do agronegócio, é claro que as coisas aqui neste sentindo vão sofrer um baque.

Agnaldo Timóteo em Caratinga

O cantor caratinguense Agnaldo Timóteo enviou uma correspondência para o diretor da Câmara municipal de Caratinga, Humberto Luiz, falando de seu descontentamento com o ex-prefeito Marco Antônio, que “não lhe concedeu a alegria de cantar para seus conterrâneos durante seu mandato”. Agnaldo espera que com Dr. Wellington seja diferente e aproveitou para parabenizar ao senhor Humberto por sua nomeação na Casa Legislativa. Se depender do Sr. Humberto e dos caratinguenses, Agnaldo Timóteo em breve estará cantando em Caratinga.