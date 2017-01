Secretarias de Ação Social e Educação de Santa Bárbara do Leste traçam metas para 2017

SANTA BÁRBARA DO LESTE- As equipes já se movimentam, para traçar estratégias de trabalho, neste primeiro ano de governo da nova gestão de Santa Bárbara do Leste. Na manhã da última segunda-feira (16), aconteceu na Secretaria de Educação a primeira reunião com os profissionais que irão assumir as diretorias das escolas do município. Já na terça-feira (17), foi a vez da Secretaria de Assistência Social se reunir com as representantes do Conselho Tutelar do município.

EDUCAÇÃO

O ano letivo 2017 se aproxima e é necessário garantir metas de atuação, fortalecendo os resultados de aprendizagem e estreitando os laços da comunidade escolar. O assunto foi debatido com a presença da prefeita Wilma Pereira, a vice-prefeita Beth Lelis, a secretária de Educação, Adriana Pires e os diretores contratados.

Wilma Pereira e Beth Lelis ressaltaram a importância do trabalho em equipe, para que os estudantes da rede pública municipal recebam uma educação de qualidade em todas as escolas. Elas ainda garantiram que irão acompanhar os trabalhos dos diretores, incentivando-os e, também, cobrando resultados positivos que evidenciem o desenvolvimento educacional dos alunos.

A secretária de Educação, Adriana Pires, enfatizou que trabalhará em parceria com os diretores na superação dos diversos desafios que poderão surgir e que acredita na “competência de todos os profissionais que serão coordenados”.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social é outra área muito importante para o município. Por isso, a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, ressaltou que a prefeita Wilma Pereira, tem por objetivo formar parcerias com o Conselho Tutelar e com as demais instituições de Santa Bárbara do Leste, oferecendo suporte constante, a fim de que sejam realizados trabalhos em rede, os quais beneficiarão toda população.

Para a conselheira, Fabiana Vieira, há uma grande expectativa de que a parceria entre a Secretaria de Assistência Social e o Conselho Tutelar traga benefícios para o município. “Quando o trabalho é realizado em equipe, os resultados são mais eficazes”, comentou.

Participaram da reunião, a secretária de Assistência Social, Valéria Viana e as conselheiras tutelares Fabiana Vieira, Marinalva Teodoro, Iasnaia Cristina, Cleonice Maria e Janaina Santos.