Mestre cervejeiro de Ipatinga – MG destaca importância do curso de cerveja pelos interessados nesse mercado

CARATINGA- Você sabia? No Brasil, a cerveja é uma das bebidas mais consumidas socialmente. De acordo com o sommelier de cervejas Rafael Reis, de Belo Horizonte – MG, o brasileiro bebe em média 68 litros por ano. É um mercado em plena expansão e tem contribuído, principalmente, para o aumento no número de microcervejarias e cervejarias artesanais, que produzem a tradicional “pilsen” e também outros estilos mundialmente conhecidos. Por isso, um fluxo crescente de cursos profissionalizantes vem trazendo oportunidades dos grandes centros para o interior brasileiro.

Uma das regiões em vantagem agora é o Leste de Minas, através do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Em parceria com a cervejaria Dos Reis, de Belo Horizonte – MG, e outros dois especialistas em cerveja, o Centro de Assessoria Empresarial (CAE) irá promover o curso “Mundo da Cerveja Artesanal”, um pacote de cinco módulos que promete revelar aos participantes tudo sobre o assunto, desde os sabores de cada estilo até a combinação de cervejas com pratos e alimentos.

“Naquele tempo não existia muita informação, mas nos aventuramos”

Uma das personalidades que se deram bem nesse mercado é Rafael Patrício, mestre cervejeiro numa cervejaria de Ipatinga, região do Vale do Aço. Ele e mais três pessoas começaram pesquisando sobre a produção da bebida em meados de 2007, quando descobriram a venda de insumos e equipamentos na Internet. “Naquele tempo, não existia muita informação disponível. Nós nos aventuramos à produção de forma extremamente limitada, mas foi amor ao primeiro momento. E quando você começa a produzir cerveja, a busca por conhecimento vira um vício incrível”, conta.

A fábrica surgiu em 2010 e, segundo Patrício, produz atualmente em torno de 4.500 litros por dia. “Foi um momento fantástico, porque estava nascendo e se consolidando no Brasil essa cultura cervejeira”, afirma Patrício. A cervejaria começou pela famosa Pilsen, cerveja mais consumida no Brasil. Aos poucos expandiram e, hoje, eles fabricam também a Weizen, Baltic Porter, Red Lager, Indian Pale Ale – também conhecida como IPA -, e uma cerveja de frutas diferenciada, com adição de coquinho azedo.

“A cervejaria começou pequena, foi crescendo e agregando mais funcionários”

Rafael explica que a cadeia produtiva de cerveja artesanal se tornou abrangente e pode envolver profissionais de diversas áreas, entre Engenharia, Química, Comunicação, Economia, Nutrição e Direito. “Porque encher um tanque é a parte mais fácil, ou pelo menos a mais poética. Esvaziar é a parte difícil, para isso é preciso pessoas com capacidade administrativa, financeira, tecnológica, vários profissionais. Por isso, é importante a valorização desse mercado, porque ele está abrindo oportunidades de emprego”, declara.

Como um diferencial das pequenas cervejarias, Patrício defende a importância de todos os funcionários da fábrica terem conhecimento do processo de produção da bebida. “Quando você e sua equipe estão inteiramente dedicados ao resultado final, você vai agregar valor, vai garantir qualidade. É a dedicação extrema ao produto, desde a adição do malte na água, essa é a nossa arma”, conta.

“Mundo da Cerveja Artesanal”

O curso que está sendo oferecido pelo UNEC terá início em março, sendo um módulo por mês, aos finais de semana. Serão três professores: Rafael Reis, sommelier de cervejas e gestor sensorial Dos Reis (Belo Horizonte – MG), Ramon Gontijo Garcia, sommelier e mestre da cervejaria Doscaras (Belo Horizonte – MG), e Leonardo Couto Nascimento, consultor em cultura cervejeira e professor de Harmonização de Cervejas e Gastronomia no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH).

De acordo com Rafael Reis, o curso pretende envolver os participantes numa imersão total pelo mundo da cerveja, desde a história da bebida, passando por cada estilo e principais países produtores, até a harmonização entre cervejas e comidas. “Para finalizar, um módulo mais específico – de flavors cervejeiros – em que os participantes aprenderão a identificar as principais características e os principais problemas existentes em uma cerveja e como corrigi-los”, antecipa Rafael.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no UNECursos: Av. Moacyr de Mattos, 271. O público-alvo, segundo José Carlos Moreira, coordenador do CAE/UNEC, abrange toda a macrorregião de Caratinga, incluindo Manhuaçu, Governador Valadares e o Vale do Aço. “É um mercado em grande expansão. A produção de cerveja, hoje, gera emprego, gera imposto, contribui para o desenvolvimento da região. Nossa proposta é tornar mais acessível essa oportunidade e fazer a diferença entre os empresários e microempreendedores”, afirma. Outras informações:

(33) 3322-7988

(33) 98813-0966 whatsapp

cae.unec.unec@gmail.com