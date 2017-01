Mutirão de vacinação contra febre amarela

PSF Santa Cruz e Unidade V funcionarão neste fim de semana

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga informa que um novo mutirão de vacinação contra a febre amarela acontecerá nos postos de saúde do Bairro Santa Cruz e na Unidade V de Saúde da Mulher e da Criança, neste final de semana.

A campanha nas duas unidades de Saúde de Caratinga acontece hoje e amanhã, entre 8h e 16h. 4.000 doses da vacina serão disponibilizadas e distribuídas no PSF do Bairro Santa Cruz, localizado na Praça Marta Carli e na Unidade V de Saúde, na Praça da Estação, no centro.

Os dois postos de Saúde ficam em áreas estratégicas do município e, por isso, foram escolhidos como pontos de vacinação neste final de semana de mutirão. Agentes de saúde dos distritos de Caratinga continuam a campanha de casa em casa. Eles estão vacinando pessoas que não puderam ser vacinadas contra a febre amarela nas unidades.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que até o momento 67.790 doses foram aplicadas no município. Deste total, cerca de 20 mil imunizações contra a febre amarela ocorreram na zona rural de Caratinga.