Conheça o trabalho desenvolvido pela ‘Escolinha do Anápolis’

CARATINGA- “Com o projeto aqui, a gente fica mais aliviado. Eles ficam focados no futebol. O Clemilson está de parabéns”. Estas palavras do vigia Elias Saturnino ilustram o alívio dos moradores do Bairro Anápolis, desde que a comunidade conta com a ‘Escolinha do Anápolis’.

O projeto é idealizado por Clemilson Calais, com o objetivo de levar a educação cristã, através do esporte. O DIÁRIO DE CARATINGA esteve acompanhando uma noite de trabalhos realizados com 76 crianças e adolescentes de 3 a 16 anos. Todas as quartas-feiras das 18h às 22h são realizadas aulas de futebol e algumas dinâmicas visando educação cívica, cristã, formação do caráter e acompanhamento escolar.

De acordo com Clemilson, o trabalho é desenvolvido sem nenhuma ideologia ou doutrina, quer seja católica ou protestante. “Trabalha unicamente a figura de um Deus como um ser superior que rege todo universo, filho de Deus, Jesus Cristo, nosso salvador e a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, que está do nosso lado direcionando nossa vida no mundo. Também realizamos trabalhos extracurriculares uma vez por mês, fora do ambiente esportivo com palestras bate-papos e estamos realizando maratona bíblica, onde mensalmente eles recebem determinado texto para ler e no final do mês fazem a maratona, um jogo de perguntas e respostas dividida por idade”.

A ‘Escolinha do Anápolis’ é um projeto social. Para participar, basta a realização de inscrição, de forma gratuita “Para ter acesso aos benefícios, precisam de frequência, apresentação do boletim escolar e participar de todos os eventos extracurriculares, na próxima quarta-feira (25), terá tarde de lazer no AABB. Temos o princípio do projeto de combate às drogas e criminalidade, pois crianças e adolescentes são muito visados pelo crime; trabalhamos higiene pessoal respeito à família e ao próximo”, finaliza Clemilson.