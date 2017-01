Bandidos rendem vítimas na estrada e roubam veículo

SÃO DOMINGOS DAS DORES- Um homem, 34 anos e uma mulher, 23 anos, trafegavam pela estrada do Córrego São Domingos, zona rural de São Domingos das Dores, sentido a São Sebastião do Anta, quando foram abordados por assaltantes, na madrugada desta sexta-feira (20).

Durante o trajeto, as vítimas decidiram parar o veículo, um Voyage de cor prata, placa HMN-9937. Após algum tempo, três indivíduos encapuzados, sendo que um deles portava uma arma de fogo, abriram a porta do veículo e, de maneira agressiva, retiraram as vítimas do carro.

Os assaltantes levaram três celulares, dois cartões de crédito, além de R$ 300 e fugiram no carro, deixando as vítimas apenas com as roupas do corpo. Os bandidos fugiram sentido a São Domingos das Dores.

As vítimas não conseguiram identificar características dos criminosos. Foi realizado um intenso rastreamento pelo perímetro urbano e zona rural de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta, no entanto, até o fechamento desta edição, eles não haviam sido localizados.