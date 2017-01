Um preso e um menor apreendido após assalto em lanchonete

CARATINGA- Um homem foi preso e um menor apreendido, suspeitos de cometerem um assalto em uma lanchonete da Rua dos Operários. O crime aconteceu às 0h56 de sexta-feira (20). Vítimas e funcionários relataram que estavam dentro do estabelecimento comercial, quando três assaltantes saíram de um veículo Gm Monza, placa CEU-2066. Ambos estavam armados, com camisas amarradas na cabeça, sendo que um deles estava com uma touca ninja de cor preta.

Eles renderam a primeira vítima, funcionário da lanchonete, que estava na calçada e anunciaram o assalto, levando-o para dentro comércio. Da segunda vítima, roubaram seu aparelho celular e retiraram do bolso de sua calça, a quantia de R$ 350. A terceira vítima percebeu a ação dos criminosos e se escondeu na escadaria do comércio. A todo o momento os bandidos apontavam as armas em direção às vítimas, dizendo que queriam o dinheiro do caixa. Eles chegaram a encostar o revólver na barriga de uma delas, que entregou uma pochete com todo o dinheiro do caixa.

Os bandidos ainda renderam duas freguesas, fazendo com que elas ficassem no chão, fazendo ameaças para que entregassem os seus celulares, contudo, elas conseguiram esconder os aparelhos. Após o roubo, os bandidos entraram no veículo e seguiram sentido a BR-116. Ao passarem pela Avenida Presidente Tancredo Neves, a PM conseguiu visualizar o veículo em fuga, dando início a uma perseguição.

FUGA E PRISÃO

A fuga seguiu pela Avenida João Caetano do Nascimento, passando pelo Bairro Limoeiro, Avenida Ana Pena de Faria, Bairro Nossa Senhora Aparecida e, quando chegaram ao Bairro Monte Líbano, como sentiram que o cerco estava se fechando, os bandidos efetuaram um disparo de arma de fogo em direção à viatura policial. Eles seguiram em alta velocidade, realizando direção perigosa, chegando a subir em canteiros e calçadas.

Já na Rua Princesa Isabel, próximo à Travessa Portes, a PM conseguiu interceptar o veículo. Os bandidos saíram do carro e correram, dois deles foram alcançados. Maurício da Silva Carvalho Júnior resistiu à prisão, mas acabou detido. Com ele foram encontrados, um revólver calibre 32, com seis munições intactas; uma pochete contendo grande parte do dinheiro roubado e um aparelho celular. Também foi apreendido um menor, 17 anos, que estava com uma touca ninja, um canivete, parte do dinheiro roubado e um aparelho celular. Ele foi alcançado pela PM, na Rua Capitão Paiva. Já no interior do veículo abandonado pelos assaltantes, foram encontrados um revólver calibre 32, com cinco munições intactas e uma munição deflagrada, além de dois celulares, sendo um deles de uma das vítimas e outro da lanchonete.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi removido para o pátio credenciado. Os outros suspeitos de participação no crime fugiram por um matagal e pelo Córrego São João, e até o fechamento desta edição não haviam sido localizados.