FAMÍLIAS DO CINEMA

Dizem que talento é um dom e que pode inclusive ser genético. Algumas famílias influentes no cinema mundial podem ser exemplos disso. Confira abaixo algumas das mais poderosas famílias de Hollywood.

FAMÍLIA COPPOLA

Uma das mais extensas famílias cinematográficas, tem seu maior expoente o diretor Francis Ford Coppola, sobrinho do maestro Anton Coppola e filho do compositor Carmine Coppola. Irmão de Talia Shire, famosa pela saga Rocky. Tio de Jason Schwartzman e Robert Carmine (filhos de Talia), Nicolas Cage, Marc Coppola e do diretor Christopher Coppola. Pai do diretor Roman Coppola e da diretora Sofia Coppola.

Principais trabalhos:

Francis Ford Coppola – O Poderoso Chefão, Apocalypse Now, Drácula de Bram Stoker

Talia Shire – O Poderoso Chefão, Rocky, O Beijo da Noiva

Sofia Coppola – As Virgens Suicidas, Encontros e Desencontros, Maria Antonieta, Um Lugar Qualquer

Nicolas Cage – O Senhor das Armas, Despedida em Las Vegas, Con Air – A Rota da Fuga, A Outra Face

FAMÍLIA BALDWIw

O mais famoso do clã Baldwin é Alec Baldwin, que foi casado com a também atriz Kim Basinger. Alec estrelou a premiada série de comédia “30 Rock”, além de ter participado em filmes como “Rock of Ages” e “Os Infiltrados”. Os seus outros três irmãos tiveram menor projeção, mas atuam frequentemente no cinema. São eles Stephen Baldwin, William Baldwin e Daniel Baldwin. E ainda temos as irmãs Jane Sasso e Elizabeth Keuchler.

Principais trabalhos:

Alec Baldwin – Caçada ao Outubro Vermelho, Pearl Harbor, O Aviador, Os Infiltrados, 30 Rock

Stephen Baldwin – Nascido em 4 de Julho, Três Formas de Amar, Os Suspeitos, A Caçada

William Baldwin – Nascido em 4 de Julho, Invasão de Privacidade, Ressaca de Amor

Daniel Baldwin – Nascido em 4 de Julho, Herói por Acidente, Vampiros de John Carpenter

Kim Basinger – Batman, Los Angeles – Cidade Proibida, 9 1/2 Semanas de Amor

FAMÍLIA SHEEN

O premiado ator Martin Sheen atuou em filmes como “Apocalypse Now” e “Gandhi”. Foi inclusive cogitado para o papel de Michael Corleone em O Poderoso Chefão. Seu irmão, Joe Estevez, também é ator, mas em filmes B como “Soultaker” e “Beach Babes from Beyond”. Já os filhos de Martin se dividem entre os mais famosos – nada menos que o polêmico Charlie Sheen e o irmão Emilio Estevez – e nos menos famosos, Renée Estevez e Ramon Estevez.

Principais trabalhos:

Martin Sheen – Apocalypse Now, Wall Street – Poder e Cobiça, Gandhi, Prenda-me se for Capaz

Joe Estevez – Soultaker, Beach Babes from Beyond, Fuga Alucinante

Charlie Sheen – Curtindo a Vida Adoidado, Platoon, Two and a Half Men (Série de TV)

Emilio Estevez – Clube dos Cinco, Os Jovens Pistoleiros, Missão Impossível, Bobby

Renée Estevez – Atração Mortal, Mulher Solteira Procura…, The West Wing

Ramon Estevez – A Hora da Zona Morta, Alligator 2 – A Mutação, Conspiração

FAMÍLIA ARQUETTE

Rosanna Arquette provavelmente é a mais conhecida do clã. Filha dos atores Lewis Arquette e Brenda Denaut, irmã de Richmond Arquette, Alexis Arquette, David Arquette (que foi casado com Courteney Cox) e Patricia Arquette (que foi casada com Thomas Jane e Nicolas Cage). Também é tia de Enzo Rossi (filho de Patricia).

Principais trabalhos:

Rosanna Arquette – Procura-se Susan Desesperadamente, Pulp Fiction – Tempo de Violência

Lewis Arquette – Tango e Cash – Os Vingadores, Pânico 2

Richmond Arquette – Clube da Luta, Zodíaco, Seven – Os Sete Crime Capitais

Alexis Arquette – Pulp Fiction – Tempo de Violência, Afinado no Amor, A Noiva de Chucky

David Arquette – Nunca Fui Beijada, Pânico, Malditas Aranhas!, Pânico 2, Pânico 3, Pânico 4

Patricia Arquette – Medium (Série de TV), Amor à Queima Roupa, Ed Wood, Boyhood

Enzo Rossi – Unidos pelo Sangue, Amor à Queima Roupa

FAMÍLIA DOUGLAS

O ator Kirk Douglas teve 4 filhos: o mais famoso deles é Michael Douglas, casado com a atriz Catherine Zeta-Jones. Os outros são os produtores Joel Douglas e Peter Douglas e o ator Eric Douglas. Michael ainda tem o filho ator Cameron Douglas. Michael e Joel são filhos da atriz Diana Douglas. A família participou da comédia “Acontece nas Melhores Famílias”.

Principais trabalhos:

Kirk Douglas – Spartacus, Glória Feita de Sangue, Nimitz – De Volta ao Inferno, 20.000 Léguas Submarinas

Diana Douglas – Antes Só do que Mal Acompanhado, Acontece nas Melhores Famílias

Michael Douglas – Vidas em Jogo, Instinto Selvagem, Um Dia de Fúria, Assédio Sexual, Traffic

Eric Douglas – Flamingo Kid, Levada da Breca, O Rapto do Menino Dourado

Cameron Douglas – Acontece nas Melhores Famílias, Mr. Nice Guy – Bom de Briga

