COLUNA ABRINDO O JOGO

LCD: Palavra do presidente

Como já havia adiantado aqui nessa coluna, o desportista Marcelo Cruz foi confirmado pela maioria dos clubes como novo presidente da Liga Caratinguense de Desportos. Marcelo, que chegou a colaborar com o ex-presidente Paulo Afonso em 2015, nunca escondeu o desejo de assumir a presidência da Liga. Como sempre fiz, me coloquei a disposição mais uma vez pra dar minha parcela a sua administração, e consequentemente ao futebol amador da região. Marcelo aproveita o espaço para divulgar seu primeiro comunicado como presidente: “Prezados filiados, atletas, dirigentes e amigos do futebol Amador, é um grande prazer chegar até vocês neste momento e dizer que com muito trabalho estaremos dando uma grande contribuição ao Futebol Amador de Caratinga sempre com muita seriedade e organização. A LIGA CARATINGUENSE DE DESPORTOS continuará realizando campeonatos muito fortes e equilibrados, dignos do futebol amador onde poderão ser revelados novos craques para o futebol. É muito gratificante ver um atleta revelado no Futebol de Caratinga estar no futebol profissional e disputar os maiores e melhores campeonatos do Brasil e do Mundo, por isso daremos uma atenção aos Campeonatos de base que está aos poucos se acabando em nossa região e tentar resgatar os bons campeonatos que já teve em nossa Região. E atrás de todos estes atletas estão vocês Presidentes e Diretores dos clubes que lutam diariamente em prol do Futebol Regional de nossa Cidade, e é com vocês seremos mais fortes. Queremos que você esteja ao nosso lado, dê sua opinião, sugestão ou crítica, teremos o maior prazer em ouvi-lo para que possamos sempre melhorar e crescer a LIGA CARATINGUENSE DE DESPORTOS. Claro que é muito cedo para expor qualquer crítica ou sugestão, mas a realidade do nosso Futebol é em nível Regional e Nacional, hoje os clubes amadores fazem loucuras para colocar o time no campeonato Regional buscando recursos nas empresas e claro o Futebol ainda é a principal competição de nossa região. Por outro lado, deveríamos entender que os recursos não dependem da LCD que ao longo dos anos foi deixada de lado e tratada como uma entidade qualquer e isso é triste para nosso Futebol pois é através dela que podemos captar recursos que na maioria das vezes não pode ser repassado aos clubes devido as irregularidades que todos em Caratinga têm, é fato que 99% dos clubes em Caratinga no mínimo tem documentação para receber um recurso entre outras irregularidades. Acho que isso é retroceder no tempo estas discussões, o momento é de fazer algo para tentar mudar o cenário triste em que vive nosso Futebol.

Um grande abraço e continue acompanhando e apoiando o nosso trabalho.

Marcelo Cruz

Presidente LCD

Marina Pires – Vice-Presidente LCD

Mineiros se ajustando

Faltando uma semana para o início do Campeonato Mineiro, os três grandes da capital ainda fazem ajustes para suas estreias. O América, que irá defender o título, é novamente o mais modesto em termos de reforços. Porém, mesmo assim já buscou 14 nomes diferentes para a temporada. Entretanto, que fique claro que o principal objetivo do Coelho é retornar a elite do Brasileirão.

O Cruzeiro que ainda segue no mercado em busca de mais algum nome pra fechar o grupo, tem em Thiago Neves a principal contratação. Entretanto, na minha humilde opinião, a manutenção de Mano Menezes no comando é também um grande reforço.

No Atlético o negócio é pensar como ser competitivo em todas as competições que tem pela frente. Só tem um jeito, qualificando muito o elenco. Ninguém esconde que ainda falta um volante e pelo menos mais um zagueiro. Por outro lado, a contratação do ótimo Roger Machado é um belo reforço para as pretensões do Galo.

Rogério Silva

Leia mais comentários acessando o site: www.diariodecaratinga.com.br