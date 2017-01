GEU Brasil traz parceria com empresa italiana para Caratinga

Empresa é especializada em projetos, venda de equipamentos e instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica

CARATINGA- Já pensou em gerar sua própria energia? Há algum tempo essa ideia parecia distante da realidade, mas, nos últimos anos, o que parecia um sonho tem se mostrado bastante possível. A micro e minigeração de energia (composta por pequenos geradores, por exemplo, residências ou comércios, que utilizam aparelhos como painéis fotovoltaicos para gerar eletricidade) estão ganhando cada vez mais espaço no Brasil.

De acordo com a pesquisa Datafolha, 80% da população já sabe da possibilidade de gerar sua própria energia e para 48% dos entrevistados, economizar na conta de luz é a principal motivação para gerar eletricidade. A segunda justificativa mais citada (17%) foi a possibilidade de se tornar independente das distribuidoras de energia.

E seguindo a tendência, Caratinga também acaba de receber uma empresa especializada no ramo de energia solar fotovoltaica: a GEU Brasil, parceira de uma empresa italiana. A inauguração aconteceu na manhã de ontem. Empresários e sociedade, em geral, puderam conhecer um pouco mais sobre o setor e a prestação de serviços. E para mostrar que é possível gerar sua própria energia, a empresa também conta com um sistema fotovoltaico.

DA ITÁLIA PARA CARATINGA

O proprietário da empresa é o italiano Maurizio Lutri. Com visão de mercado, o empresário com experiência no setor imobiliário decidiu investir na atividade econômica de instalação e manutenção elétrica, por meio do ramo de energias renováveis, com a GEU Brasil. “Escolhi Caratinga porque estou morando aqui, comecei fazendo outras coisas, construindo casas e, de repente, pensei em fazer esse negócio. Fui solicitado por um parceiro italiano, que representa a empresa maior da Itália, que é a Geu Impianti e já está gerando sua própria energia através da energia fotovoltaica. Eles já estão produzindo energia para particulares na Itália. Imagino também ser o futuro do Brasil e espero que seja a primeira loja de muitas na cidade”.

Para Maurizio, a energia solar já é uma realidade, que ele agora deseja compartilhar com Caratinga e região. “É fácil acreditar, porque estamos falando de algo muito conhecido e o Brasil claramente tem mais oportunidade que outros países. Então, acho que não vai atrasar muito. Todo mundo está ciente de como estão as coisas e devemos pensar nos nossos filhos, na possibilidade de dar um mundo melhor a eles. Ou seja, no futuro”.

OS SERVIÇOS

A empresa atua em consultoria energética, dimensionamento do sistema de acordo com a necessidade do cliente, análise financeira do investimento, visita técnica no local de instalação, projeto técnico e arquitetônico do sistema; gestão, legalização e conexão, além de fornecimento e instalação. Também é possível fazer o monitoramento do sistema em tempo real, através de computador, smartphone ou tablete, com aplicativo de interface intuitiva. Ainda há a garantia de cinco anos do inversor, 12 anos dos módulos e 25 anos sobre a eficiência dos módulos.

De acordo com o responsável técnico da empresa, engenheiro eletricista Daniel Butters, as vantagens são inúmeras, desde a economia imediata sobre a conta de energia, até mesmo à valorização do imóvel. “O nosso objetivo é divulgar essa ideia dos sistemas fotovoltaicos e mostrar a importância, tanto para o investidor, que vai ter o seu retorno garantido, quanto para a sociedade. Esse sistema já é muito mais difundido em outros países desenvolvidos, o que de certa forma acaba diversificando a matriz energética do País. Caratinga tem o potencial, para se ter ideia, países com menos radiação solar como Alemanha e Itália, já possuem muito mais sistemas do que a gente. Inclusive eles têm um potencial muito grande tanto na solar, quanto na eólica, que são fontes renováveis”.

O engenheiro ainda afirma que se trata de um investimento muito seguro e, por isso, tem atraído diversos investidores. “O sol está sendo entregue no seu telhado todos os dias. É muito difícil você perder o dinheiro do seu investimento. É um equipamento que não tem muito desgaste e pouquíssima manutenção. Infelizmente, a população hoje em dia ainda tem pouco conhecimento dessa área, por isso o objetivo de hoje é divulgar esse sistema. Muita gente acha que você vai ficar isolado na rede ou que vai precisar de baterias, mas esse é um sistema conectado à rede”.

O consumidor que desejar instalar um sistema em sua residência ou comércio e desejar saber mais informações sobre o assunto pode entrar em contato com a GEU Brasil pelo telefone 3321-9546. A equipe está à disposição para esclarecer as dúvidas, como ressalta Daniel. “Se precisar vir no sábado é só marcar. Basta trazer a conta de energia ou uma geração estimada que você precisa. Não necessariamente tem que produzir a energia que consome, pode ser só uma economia. E vamos dimensionar o sistema de acordo com o local de instalação, dentre outros critérios. Atuamos com o projeto, legalização do sistema, venda do material e instalação”.

A GEU Brasil já está de portas abertas em seu endereço na Rua João Pinheiro, 213, centro. O horário de funcionamento é de 8h às 18h30.