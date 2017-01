Copasa solicita autorização provisória de operação da ETE de Caratinga

DA REDAÇÃO- A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) confirmou ao DIÁRIO, que a Autorização Provisória de Operação (APO) da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Caratinga foi solicitada à Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Supram) em 27 de dezembro de 2016.

A Companhia aguarda o parecer e, logo que a APO for obtida, a Copasa dará início a pré-operação da ETE. A expectativa da Copasa é de que a ETE esteja em pleno funcionamento ainda no primeiro semestre de 2017. Ela foi projetada para um período de alcance de 20 anos (período 2013 a 2033), dividida em suas etapas de implantação.

A OBRA

A obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) consistiu na instalação de 2,2 mil metros de interceptores nas margens do Rio Caratinga, interligando o interceptor do córrego São João à ETE; construção de três estações elevatórias de esgoto bruto e suas linhas de recalque, responsáveis por elevar os esgotos das partes baixas até a ETE.

Além das obras dos interceptores, a Copasa executou as obras da ETE, com a construção do tratamento preliminar, dos reatores anaeróbios, dos filtros biológicos, dos decantadores secundários, da elevatória de recirculação, do laboratório de controle de processo e dos leitos de secagem.

Inicialmente, foram realizados os serviços de instalação de 8.900 metros de interceptores e construção de 4.400 metros de canais nos córregos São João, Sales e Santa Cruz, além da execução de 78% da Estação de Tratamento de Esgoto, totalizando 80 % da obra concluída.