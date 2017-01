Pé de maconha é apreendido pela PM em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – A Polícia Militar de São Sebastião do Anta apreendeu um grande pé de maconha no Bairro Bela Vista, na noite de ontem.

De acordo com o soldado Portes, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que Carlos Henrique Soares Rodrigues, 23 anos estaria com uma plantação de maconha em seu quintal. Os militares foram à casa de Carlos e não encontraram nada no quintal, porém quando estava saindo e viram alguns galhos parecidos com maconha e quando olharam debaixo do guarda-roupa encontraram um pé de maconha. O jovem disse não ser usuário de drogas e ele ainda não tem passagens pela polícia, mas mesmo assim foi autuado por tráfico.