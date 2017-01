PM prende assaltantes que aterrorizaram família no Córrego Caratinguinha

SANTA BÁRBARA DO LESTE- Uma família do Córrego Caratinguinha, zona rural de Santa Bárbara do Leste passou verdadeiros momentos de terror, com a ação de dois assaltantes. O crime aconteceu às 18h15 da última quarta-feira (18), em uma chácara.

Segundo informações das vítimas, dois homens armados, sendo um deles moreno e baixo, trajando camisa com listras azuis e o outro branco, um pouco mais alto, vestia camisa vermelha e usava uma camisa para cobrir parte do rosto. Os autores renderam uma criança de apenas 11 anos de idade e ordenaram que ela os levasse até seus pais.

Os assaltantes entraram na residência e renderam três vítimas. Eles exigiam dinheiro a todo o tempo e diante da falta de informações, começaram a agredir um homem de 59 anos com várias coronhadas, socos, chutes e até mesmo estrangulamento. Após revirarem toda a casa e não encontrarem alta quantia em dinheiro, eles amarraram o homem em um poste e fugiram a pé, levando R$ 136,10.

Uma testemunha viu o momento em que os bandidos entraram em uma lavoura de café. Populares informaram que um veículo de cor vermelha em atitude suspeita foi visto circulando por aquela localidade. Após intenso rastreamento, os suspeitos Tiago Silva Vieira, 23 anos e Vinícius da Vitória Pinto, 29 anos foram localizados e presos às margens da BR-116, no município de Santa Rita de Minas.

Com Tiago foi localizado um celular e a mesma quantia em dinheiro que havia sido roubada na chácara, inclusive com cédulas dos mesmos valores. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.