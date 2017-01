PM ambiental apreende 58 pássaros em residência do Córrego dos Palmeiras

INHAPIM- Mais de cinquenta pássaros da fauna silvestre foram apreendidos na manhã de ontem, no Córrego das Palmeiras, zona rural de Inhapim. As aves estavam na residência de um homem, de 78 anos. Além dos pássaros, foram apreendidas armadilhas e armas na residência do idoso.

Segundo cabo Edil, a apreensão se deu após uma denúncia anônima de que um idoso possuía diversos pássaros da fauna silvestre brasileira, mantidos em cativeiro sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Durante a operação, foram localizados 58 pássaros; além de três armas de fogo utilizadas para caça de animais silvestre, três alçapões, sendo um deles armado com um dos pássaros e uma arataca (armadilha para apanhar pequenos animais silvestres).

O idoso foi conduzido para a Delegacia e os pássaros soltos à natureza, após passarem por uma avaliação veterinária.