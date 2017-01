PAINEL 20-01-2017

Teori

A mídia nacional noticiou a morte do ministro do supremo Teori Zavascki. Ele estava a bordo de um pequeno avião, que caiu no litoral do Rio de Janeiro. Causa perplexidade em todo Brasil, por ser ele, o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal da República. Esse assunto vai dar o que falar na mídia nacional e internacional.

Trump e Jânio Quadros

Lá na América, hoje é dia da posse do presidente Trump. Ele vem tumultuando a política internacional com sua forma de falar com eloquência. Analistaa já o comparam com Jânio Quadros americano. Se por lá acontecer o que aconteceu no Brasil há cinco décadas, vai ser uma baita explosão. Veremos.

Política em Caratinga

Nas redes sociais o funcionário público Juarez Leite, conhecido como ‘Taka Pedra’, informou que estaria deixando a diretoria da Juventude: “Vi também que em nossa cidade tem pessoas muito gabaritadas para esta função”, reconhecendo suas limitações para exercer a função. Juarez, porém, salientou que vai continuar contribuindo na gestão no setor de “Logística de Material”.

Dívidas

Analistas já estão falando sobre as dívidas que a municipalidade vem acumulando ao longo da década. Há quatro anos, Marco Antônio reclamava de uma dívida deixada pelo seu antecessor, João Bosco Pessine de R$ 56 milhões. A equipe financeira do novo prefeito, Dr. Welington, já começa a falar em dívidas que podem chegar a R$ 120 milhões, deixada por Marco Antônio. Está aí, um desafio gigantesco da nova gestão.

Dívidas II

O que causa a impressão negativa no assunto relativo às dívidas públicas municipais, é que não se vê algo que justifique um aumento tão significativo nas contas públicas, como obras. A perplexidade é grande e é bom que a nova gestão leve à população informações que justifiquem o tamanho do endividamento da máquina pública municipal.

Divida III

É bom que o legislativo municipal também tenha conhecimento dos fatos, até mesmo para fiscalizar as contas municipais que estão pendentes na gestão pública do exercício anterior. A omissão do legislativo pode criar arestas para que a dívida pública municipal aumente ainda mais. É importante que o debate seja feito no parlamento local.