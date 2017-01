Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios realiza seminário interno

CARATINGA- A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios realizou na manhã de ontem, um seminário interno. O evento foi realizado no salão de reuniões do Sicoob Credcooper e contou com a presença de funcionários da Secretaria, equipe técnica da Agricultura e vereadores.

O secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos fez a abertura do evento, explicando que o objetivo foi apresentar os projetos e programas da Secretaria, fazendo um balanço do que já foi realizado e o que ainda poderá ser realizado nos próximos quatro anos.

O presidente do Sicoob Credcooper, Kdner Andrade Valadares falou sobre o desejo de que a Secretaria de Agricultura funcione em parceria com a cooperativa. Ele também falou sobre a responsabilidade social do Sicoob. “Costumo dizer que temos um compromisso com a comunidade, assim como acredito que o Dr. Welington também tem, uma vez eleito pelo povo. Sentimos também essa responsabilidade, geramos emprego, temos um trabalho social desenvolvido na cooperativa, que é o que mais me motiva a estar aqui. Buscamos nossa mão de obra dentro da Funcime (Fundação Cidade dos Meninos), temos gerentes que vieram de lá. Então, o que a Secretaria estiver fazendo em prol da nossa população, estaremos juntos”.

Representando o Legislativo, o vereador Diego Oliveira comentou sobre a necessidade de alinhamento de ideias entre o Executivo e a Câmara Municipal. “Parabenizo a iniciativa e deixo a mensagem de que somos parceiros. O Poder Legislativo é parceiro, para que possamos fazer uma Caratinga que nós gostaríamos de ter”.

O prefeito Dr. Welington deixou uma mensagem franca sobre a situação difícil enfrentada pela Prefeitura, mas destacou o otimismo em fazer um trabalho de equipe. “Agradecemos ao Kdner que tem mostrado que é possível alcançar os nossos objetivos. Quando entramos na Prefeitura, imaginávamos um perfil muito grave. Ao assumirmos, percebemos que estava bem pior. Mas, vamos vencer os desafios com muito trabalho”.

Dentre os projetos apresentados estão um projeto piloto de sistema agroflorestal, com o cultivo de palmito em fragmento florestal de mata atlântica, em Cordeiro de Minas.