Agentes de saúde realizam vacinação de casa em casa em distritos de Caratinga

CARATINGA- Equipes de Saúde da Família de Caratinga estão percorrendo a zona rural do município para vacinar as pessoas que ainda não foram imunizadas contra a febre amarela. De carro, as técnicas em enfermagem estão passando por fazendas e sítios e conversando com os moradores, na tentativa de identificar quem precisa ser vacinado.

Ontem, as agentes de saúde de Sapucaia percorreram as comunidades do distrito para aplicar as doses em trabalhadores rurais e pessoas que não procuraram nenhuma unidade de saúde de Caratinga. O trabalho de casa em casa também acontece nos distritos de Santa Luzia e Patrocínio. A previsão da Secretaria de Saúde é que até a próxima quarta-feira (25) todas as pessoas que moram na zona rural de Caratinga e que não haviam sido vacinadas contra a febre amarela.

Ilha do Rio Doce e Porto Seguro

A campanha de vacinação em Caratinga aconteceu também em duas áreas distantes da sede do município. Na ilha do Rio Doce e Loteamento Porto seguro a expectativa era que 800 pessoas fossem imunizadas contra a doença. As duas localidades ficam às margens da BR-458, na divisa entre os municípios de Caratinga e Santana do Paraíso. 400 vacinas foram enviadas para a Unidade Básica de Saúde da Ilha do Rio Doce. A outra parte foi repassada para o Posto de Atendimento ao Cidadão de Caratinga, que fica na Avenida Búzios, Nº 15, no Loteamento Porto Seguro. A vacinação nos dois locais foi encerrada às 17h.

DOSES

A Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano informou que na última quarta-feira (18), chegaram 100 mil doses da vacina contra febre amarela. Ontem chegaram mais 40 mil doses da vacina.

Até o momento, já foram distribuídas 365.870 mil doses aos municípios. A microrregião de Caratinga recebeu doses de vacina que representam 80% da população. “Ressaltamos que a Superintendência segue a Norma Técnica Estadual, onde se priorizam as áreas de surtos e áreas ampliadas (áreas rurais), lembrando que alguns municípios do Vale do Aço entraram depois nesta região ampliada”, disse.

Neste primeiro momento, a prioridade é a zona rural dos municípios de surto; localizados nas proximidades da Microrregião de Caratinga e os da região ampliada. A Superintendência ressalta que não há falta de vacinas, “o que há é um cuidado para não sobrecarregar as redes-frio dos municípios, observando também a capacidade de vacinação de cada um deles”. E reitera que de 7 a 10 dias, baseado em experiências passadas de casos de surto da Febre Amarela, esta demanda espontânea de vacinação será totalmente suprida, com um fluxo mais tranquilo nos postos.