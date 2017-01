155 casos suspeitos de febre amarela silvestre na região

DA REDAÇÃO- Segundo números atualizados até o dia de ontem, são 155 casos suspeitos de febre amarela silvestre na microrregião e 12 óbitos registrados. A preocupação com o surto localizado avança nos municípios, que têm traçado estratégias para garantir a imunização da população.

O DIÁRIO DE CARATINGA traça um perfil das vítimas supostamente acometidas pela doença, de acordo com alguns dados fornecidos pelo Departamento de Epidemiologia e Estatística. Em geral, nos municípios da microrregião, as vítimas são homens, com idade entre 30 a 39 anos.

Em Caratinga, dos 81 casos suspeitos, 71, 6% foram registrados em homens. Por faixa etária, a distribuição se dá da seguinte forma: até 19 anos (18,5%); 20 a 29 anos (19,8%); 30 a 39 anos (27,2%); 40 a 59 anos (24,7%) e 60 anos ou mais (9,9%).

Em Piedade de Caratinga, ao contrário dos demais municípios, o efeito é diferente. A maioria dos casos suspeitos foi registrada em pessoas de até 19 anos de idade. O município também é o terceiro no ranking da microrregião, por número de casos notificados: são 19.

Já as vítimas com 60 anos ou mais, nos demais municípios foram os seguintes dados: Imbé de Minas e Piedade de Caratinga (4); Ubaporanga, Inhapim e São Domingos das Dores (1).

Em relação aos óbitos, Piedade de Caratinga segue liderando com cinco registros, seguido por Caratinga, Imbé de Minas e Ubaporanga (2); e Entre Folhas (1).

BALANÇO DE CASOS SUSPEITOS NA REGIÃO

Município N° de casos Homens Mulheres <19 anos 20-29 anos 30-39 anos 40-59 anos >60 anos Óbitos Caratinga 81 58 23 15 16 22 20 8 2 Imbé de Minas 28 24 4 3 7 9 5 4 2 Piedade de Caratinga 19 16 3 6 1 3 5 4 5 Ubaporanga 14 13 1 3 1 5 4 1 2 Entre Folhas 5 5 0 0 1 1 3 0 1 Santa Rita de Minas 2 2 0 0 0 1 1 0 0 Santa Bárbara do Leste 2 1 1 0 0 1 1 0 0 Inhapim 1 1 0 0 0 0 0 1 0 São Domingos das Dores 1 0 1 0 0 0 0 1 0 Vermelho Novo 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Bom Jesus do Galho 1 1 0 0 0 1 0 0 0 TOTAL 155 122 33 27 26 43 40 19 12

Situação casos suspeitos na região