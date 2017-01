Matrículas abertas nas escolas municipais de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE- A Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Leste comunica à população que já estão abertas as matrículas para o ano letivo de 2017 em todas as escolas municipais.

Para realizar a matrícula é necessário procurar as secretarias das escolas até o dia 3 de fevereiro, de 8h às 11h e levar os seguintes documentos: xerox da certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência. Já em caso de matrícula nas creches é necessário levar ainda foto 3×4 do aluno, declaração de trabalho da mãe (berçário, maternal I e maternal II) e cartão de vacina da criança.

A secretária de Educação, Adriana Pires, ressalta que aqueles que vieram de outras escolas, devem apresentar a declaração de transferência, que é disponibilizada pela escola onde o aluno estudou no último ano. No caso de quem já estuda na rede municipal de Santa Bárbara do Leste, é preciso procurar as instituições até o dia 3 de fevereiro para fazer a rematrícula.

Mais informações estão disponíveis junto às escolas.