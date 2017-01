Amurcof promove Confraternização

SANTA BÁRBARA DO LESTE- A Associação de Mulheres Rurais do Córrego dos Ferreiras (Amurcof) realizou na tarde da última terça feira (17), um jantar de confraternização do grupo. Compareceram ao evento, moradores locais, convidados, além da prefeita de Santa Bárbara do Leste, Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Lelis.

As administradoras do município afirmaram que estão empenhadas em acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelas associações, que servem como fonte de renda para os associados e também enalteceram a cultura santa-barbarense.