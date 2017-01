Família aguarda transferência para paciente internado no PAM há 11 dias

Wagner Morais sofreu um acidente e aguarda vaga para tratamento em Ipatinga

CARATINGA- Uma família que mora no Córrego da Conquista, zona rural de Raul Soares está à espera de uma transferência hospitalar para Ipatinga. Wagner Morais, 38 anos, se envolveu em um acidente no início deste mês, na estrada de Santa do Tabuleiro. O paciente está internado há 11 dias no Pronto Atendimento Microrregional (PAM) de Caratinga e aguarda vaga para tratamento em UTI.

De acordo com a irmã de Wagner, Cláudia Martineli, os primeiros atendimentos foram complicados e ele precisou fazer uma cirurgia de retirada do baço, que só ocorreu no dia seguinte ao acidente. “O primeiro atendimento foi em Bom Jesus do Galho, mandaram para cá, rejeitaram, mandaram para lá de novo e a gente conseguiu a ajuda do prefeito e voltamos para cá. Ele fez a cirurgia, perdeu muito sangue. Acordou muito nervoso, já com falta de ar. Colocaram no oxigênio, refez a cirurgia e ele deu parada”.

Em estado grave, o paciente aguarda na emergência a disponibilidade de vaga para outra unidade. Cláudia afirma que a família já registrou um pedido na Promotoria de Justiça em busca de conseguir a transferência. “Agora o quadro dele piorou, precisa urgente sair, cadastramos no SUS- Fácil, que de fácil só tem o nome, pois parece impossível. Mas, só estão mandando para Ipatinga, deviam mandar para Minas Gerais inteiro. E lá a vaga está sendo negada, porque está sendo um surto de febre amarela e está lotado. O estado está gravíssimo, se conseguir a vaga vai ter que sair de helicóptero. Foram 11 dias, se estava ali tinham que ter avisado à família antes, que ele tinha que sair daqui. Eles tinham consciência”.

Diante da falta de previsão de uma vaga para o irmão, ela questiona a demora na transferência e falta de recursos no PAM de Caratinga. “Como é que em uma Minas Gerais inteira não pode ter uma vaga para um paciente que é gravíssimo, precisando de uma UTI? Isso aqui dizem que é uma UTI, mas a sala fica cheia de gente, todo mundo entra lá, a pessoa fica sujeita a pegar uma infecção. Infelizmente essa é a realidade daqui. Melhor não vir, porque depois que entrar não sai”, finaliza.