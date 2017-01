Scanner corporal colocará fim a revista íntima no presídio de Caratinga

Equipamento está sendo instalado, passará por testes e funcionará em breve. Presídio também contará com scanner de objetos

CARATINGA- Em breve, será declarado o fim das revistas íntimas no presídio de Caratinga. O procedimento em que as pessoas são submetidas quando visitam presidiários, funcionará de uma maneira diferenciada, por meio de um aparelho, chamado de Body Scan, ou scanner corporal.

O equipamento permitirá que os agentes penitenciários façam revistas menos invasivas nos visitantes. Quem passa pelo aparelho tem o corpo todo escaneado, revelando todos os detalhes e mostrando objetos que estejam escondidos na roupa ou no corpo do visitante.

De acordo com o juiz diretor do foro Consuelo Silveira Neto, este é um grande avanço para a comarca, que além do scanner corporal, alugado através de recursos de prestações pecuniárias; recebeu a doação de um scanner de objetos, que substituirá as revistas manuais obrigatórias em dias de visita, facilitando o trabalho de inibir a entrada de objetos ilícitos nas unidades prisionais.

HUMANIZAÇÃO

De acordo com Consuelo, o presídio de Caratinga está sendo estruturado para o funcionamento dos aparelhos. “O projeto foi apresentado através do Consep (Conselho Municipal de Segurança Pública), foram solicitados orçamentos de várias empresas e uma foi escolhida para alugar o equipamento. Uma sala será construída dentro da unidade prisional e todo aquele que entrar no presídio para visitar algum parente ou qualquer tipo de contato no interior do presídio, será submetido a esse scanner. O scanner é de corpo todo, vai conseguir detectar, eventualmente, caso a pessoa adentre portando na unidade prisional, algum objeto proibido”.

Para o juiz, principalmente com o scanner corporal, o ganho é significativo em termos de segurança e humanização da pena. “É o fim das revistas vexatórias, isso pra mim é fundamental. Agora, uma pessoa idosa, principalmente a mulher que vem visitar o parente que se encontra dentro da unidade prisional, não precisará mais passar pela revista e ter que se despir para ter acesso à visitação. Humaniza, têm vários presos da unidade prisional que não recebem visitas, justamente porque a esposa, irmã, mãe ou avó não querem se submeter a esse tipo de constrangimento. Com o Body Scan vai ser possível que esse preso tenha essa visitação,

o que contribui para a reinserção dele na sociedade”.

O aluguel do scanner corporal é R$ 12 mil mensal, totalizando um investimento de R$ 144 mil ao ano. O aparelho é bastante preciso e foi alugado de uma empresa japonesa. “Será possível detectar quem engole droga, quem introduz arma ou droga no ânus ou na vagina; introdução nas narinas e ouvidos. É a melhor tecnologia, a mais avançada nesse aspecto. Também a passagem da pessoa pelo scanner dura oito segundos. Quem chega para visitar os seus parentes terá acesso à unidade mais rápido, para evitar aquela fila enorme na frente do presídio em dia de visita. Às vezes a pessoa chega cedo, mas em virtude de revista e outras situações, acaba atrasando a entrada”.

Consuelo ressalta que a vistoria dos pertences por meio de scanner também facilitará o trabalho na unidade. “Caratinga, mais uma vez, em termos de prisional, dá um avanço significativo. Antes, um bolo que era levado ou um sabonete, era tudo picado, agora com esse scanner de objetos, passa no maquinário sem necessidade de fazer isso. Esse scanner de objetos veio doado do legado das Olimpíadas. Eles foram utilizados nos estádios e com o fim da competição eles foram doados para algumas unidades prisionais e nós conseguimos essa doação”.

Caratinga é a única unidade prisional da região a receber este equipamento. Os dois scanners já estão sendo instalados no presídio. Os aparelhos ainda serão calibrados, passarão por testes e os agentes serão capacitados para manuseá-los, por isso, ainda não há uma previsão de funcionamento do novo sistema.

Outras ações

A comarca de Caratinga segue investindo na ressocialização do preso. Projetos já são desenvolvidos dentro da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e o presídio, com previsão de outros ainda para este ano. “Em Caratinga já temos o ‘Costurando a Liberdade’, esperamos com o fim das férias, a partir de fevereiro ou março, que os empresários voltem ao funcionamento da empresa podendo empregar até 10 pessoas. Isso é um fato histórico para Caratinga. E estamos trabalhando com a possibilidade de criar uma segunda unidade de trabalho lá em outra área. Esse ano a APAC montará uma marcenaria, tudo vai ser adquirido com dinheiro da prestação pecuniária. Eles vão comprar todo o maquinário e mais tardar até julho, os presos vão aprender a fazer móveis para comercializar”, finaliza o juiz.