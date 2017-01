Polícia encontra maconha em casa abandonada Bairro Limoeiro

CARATINGA – Dois indivíduos estão sendo procurados pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que na Rua Sebastiana Maria de Jesus, número 751, estaria acontecendo tráfico de drogas e em vistoria em cômodos e matos nas imediações foram encontradas uma pequena barra de maconha e mais 20 buchas, além de várias sacolas de chup-chup e pinos para embalar entorpecentes.

A denúncia dava conta que as drogas seriam dois rapazes já identificados pela PM, que não foram localizados no local. A proprietária da casa disse não ter conhecimento do tráfico na residência.

Quando a polícia chegou ao local avistou uma moto Twister de cor amarela saindo em alta velocidade, que segundo informações estaria sendo pilotada por um dos suspeitos, mas, até o fechamento desta edição, eles não haviam sido encontrados.