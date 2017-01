Adolescente é assaltada na Avenida Moacyr de Mattos

CARATINGA- Uma adolescente de 17 anos foi assaltada quando passava pela Avenida Moacyr, por volta de 2h30 da madrugada desta quarta-feira (18). Os bandidos levaram a bolsa da garota, que estava com um molho de chaves, um aparelho de celular, um carregador e R$ 72.

A vítima relatou que quando caminhava pela academia, avistou um veículo Fiat/Uno, cor vinho, com os vidros escuros, estacionado. Ao passar pelo veículo, saltaram dois indivíduos magros, morenos, trajando bermudas, com as camisas enroladas nos rostos, sendo um com a camisa de cor branca; que armados anunciaram o roubo.

Após roubar os objetos, eles entraram nas portas traseiras do veículo e fugiram sentido à BR-116. A vítima identificou que a lanterna traseira do lado direito do veículo estava queimada, mas não conseguiu anotar a placa. Até o fechamento desta edição, os assaltantes não haviam sido localizados.