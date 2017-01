CDL entrega moto e 10 vale-compras da campanha “Natal de Felicidade”

CARATINGA – No último sábado (17), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga realizou o sorteio de uma moto e 10 vale-compras no valor de R$ 200 da campanha “Natal de Felicidade”.

Geraldo Adão da Silva, cliente da Uni e Paz foi o ganhador da motocicleta. No próximo dia 28 acontece o sorteio dos quatro carros.

A campanha está sendo realizada com objetivo de fomentar o comércio de Caratinga e região. De acordo com o gerente executivo da CDL, Marcelo Bastos, já foram sorteados 225 prêmios instantâneos, a moto, os vale-compras e no final do mês serão os quatro carros.