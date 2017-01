Grupo Uni e Paz inaugura farmácia

CARATINGA – Em 2017, o plano Uni e Paz completa 20 anos no mercado e mais uma vez os clientes são beneficiados. Tudo começou com um plano assistencial e hoje se tornou o maior plano familiar de toda região.

Nesta segunda-feira (16) foi inaugurada a farmácia Uni e Paz, que fica em um amplo e confortável espaço na Praça Dom Pedro II, próximo da antiga “Rodoviária Velha”. O associado agora tem mais uma farmácia para comprar com descontos exclusivos em medicamentos, cosméticos e perfumaria.

O proprietário Márcio Eduardo Costa, o gerente geral Paulo Andrade e o gerente da farmácia José Carlos Júnior, junto dos funcionários; contaram com a presença do padre Gleidson Forte para dar a benção ao novo empreendimento do grupo Uni e Paz. Para maior segurança dos clientes, o novo espaço possui dois farmacêuticos à disposição em período integral.

Atualmente o grupo Uni e Paz também conta com uma clínica médica e odontológica, além de ter inovado todo trabalho no assistencial.