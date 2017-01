Dois acidentes são registrados na BR-116

INHAPIM/UBAPORANGA- Dois acidentes foram registrados na BR-116, na manhã de ontem. As duas ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Comunitários de Ubaporanga.

A colisão entre carros ocorreu às 5h de ontem, no km 482 da BR-116, em Inhapim. Na batida, estavam envolvidos dois veículos Honda Fit, um com placas de São Caetano do Sul, São Paulo e outro com placas de Timóteo. Duas vítimas precisaram ser encaminhadas ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM) de Caratinga, mas, sem gravidade. Os veículos ficaram bastante danificados.

Já por volta de 8h30 foi registrado outro acidente em Ubaporanga. Às margens da rodovia acontecia uma obra de terraplanagem, quando Genivaldo Xavier, 59 anos, fazia o carregamento do caminhão, o veículo tombou em uma canaleta. O motorista não se feriu.