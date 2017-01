Foragido de Caratinga é detido em Iapu

“Ben 10” havia participado de uma fuga da Apac em novembro de 2015. Ele é apontado como autor de pelo menos seis roubos na região de Caratinga

IAPU- Paulo Henrique Silva Barcelos, 27 anos, conhecido como “Ben 10”, foi detido na noite do último domingo, na cidade de Iapu. Com passagens por crimes envolvendo posse ilegal de arma de fogo, ele é apontado como autor de pelo menos seis roubos na região de Caratinga.

“Ben 10” e outros quatro detentos que cumpriam pena em regime fechado na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Caratinga, quando fugiram em novembro de 2015.

Após denúncias anônimas de que o foragido da Justiça estaria naquela cidade, os policiais identificaram a casa em que ele estava escondido com sua namorada, 16 anos; situada à Rua Pastor Ataídes Dutra da Rosa, no Bairro Jerusalém. Quando a PM chegou ao local, “Ben 10” tentou se desfazer de drogas e um relógio, que seria produto de roubo ocorrido em Caratinga. Na residência ainda foram apreendidos uma balança de precisão, usada para pesar o entorpecente e uma carteira

de identidade adulterada. Ele se apresentava como “Leonardo Silva”. No carro do suspeito, foi localizado um cartucho calibre 38. A arma não foi encontrada.

Os policiais apuraram que “Ben 10” contava com o apoio de outras pessoas da cidade. No celular do suspeito, foram encontradas várias conversas suspeitas, que apontam para crimes praticados por ele e seus comparsas.

HISTÓRICO

No dia 4 de abril de 2014, em cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento Perfect Car, no Bairro das Graças, investigado pela prática de tráfico de drogas, a Polícia Civil prendeu “Ben 10”, sócio da loja, com sete pinos de cocaína. Dois veículos, um Voyage e um Tempra também foram apreendidos durante a operação, que seriam utilizados para a venda de drogas. Ele estava em regime fechado, em cumprimento de pena prevista para até 2023.