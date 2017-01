COLUNA RUDI

OUTRA OPÇÃO: ESTUDAR TEOLOGIA

Você está num processo de decisão: o que fazer de minha vida, trabalhar em mais um emprego, ou estudar?

Bem, ter um curso superior traz vantagens – sim? Com certeza. Ele abre portas para oportunidades, para empregos, que, porém, nem sempre, estão dentro da área de sua formação.

O nosso curso de Teologia, agora com um ano de vida, credenciado e autorizado pelo MEC no final de 2015, é o único num raio de 300 km! E somos a quinta faculdade de teologia no estado de Minas Gerais!

Mesmo sendo uma das ciências mais antigas, é um campo que está sendo mais e mais requisitado na sociedade hodierna. Mais e mais empresas hoje em dia, sejam elas privadas ou estatais, empresas pequenas, médias e as grandes corporações estão abrindo vagas para CAPELÃES.

Por quê? Porque o tipo de treinamento que ele recebe exige primeiro e, sobretudo, um conhecimento e reconhecimento dos outros agrupamentos de crença e fé, além do próprio!

Por exemplo, você trabalha numa empresa e por circunstancias independentes de sua vontade, você precisa de conselho na área espiritual. De repente você começou a se perguntar coisas que um assistente social, um terapeuta, psicólogo ou psiquiatra não teve formação especifica para oferecer ajuda qualificada (às vezes, o profissional de outra área – infelizmente – não é honesto suficiente para reconhecer que o assunto não é de sua alçada).

Mas, você que fez Teologia, cujo interesse maior é ajudar o indivíduo a se encontrar, a encontrar sua origem mais profunda, você aprendeu e sabe como se dirigir a tal pessoa em crise espiritual. Você ouviu seus professores narrar histórias verdadeiras sobre o drama humano na área espiritual. Na faculdade você foi incentivado a ler livros, você discutiu com colegas sobre como respeitar o próximo em seus sentimentos e pensamentos – você sabe o que é transmitir confiança, segurança – enfim, você aprendeu a ser uma pessoa que consegue ajudar o aflito espiritualmente.

E você faz tudo isso profissionalmente, você tem as ferramentas cientificas para mostrar à mente do necessitado como chegar a uma solução – tudo feito com carinho, com respeito, dentro da ética – profissionalmente.

Ora, todos nós temos latente dentro de nós uma reserva de princípios que apontam para a reflexão teológica. Na Faculdade você será treinado a reconhecer e se apropriar mais conscientemente de tais princípios, coisa que tem sido feita através dos milênios, e com a qual você vai se identificar imediatamente.

É obvio que, se você tem a vocação ministerial, o estudo de teologia embasará sua forma de pensar e agir, uma vez que ela, a teologia abrange tudo o que diz respeito ao mundo da fé, e o que diz respeito a você. Estudamos os diversos tipos de relacionamentos, estudamos a sociedade, a história, e obviamente, equipamos o aluno para estudar a Bíblia. Procuramos ajudar a cada um a descobrir o lugar no qual ele ou ela poderá atuar da forma mais plena, decisiva, assim de “todo o coração”.

Venha conversar conosco, ou fale desta oportunidade a seus amigos, familiares, pessoas que estão meio sem rumo, ou que imaginam que não haja mais nada para eles fazerem. A TEOLOGIA abrirá seus olhos para um lado muito importante e carente de sua vida.

E, você estará cultivando sua AMIZADE com o Criador também!

