Risco de surto de dengue em Caratinga

Departamento de Epidemiologia trabalha para impedir que Febre Amarela chegue até a área urbana da cidade

Saíram os resultados do primeiro Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de Caratinga em 2017, na última segunda-feira (16). O índice para o município de Caratinga foi de 4,6%.

Os dados foram colhidos entre 9 e 12 de janeiro. Abaixo de 1% o índice é considerado satisfatório, no intervalo entre 1% e 3,9% a situação é de alerta e igual ou superior a 4%, como é o caso de Caratinga, o município é considerado em surto.

Nesta manhã, a equipe de Controle da Dengue está no Bairro das Graças dedetizando uma área onde o mosquito da dengue poderia estar alojado. No entanto, o trabalho está sendo feito para impedir que a Febre Amarela chegue até a área urbana da cidade. Isso, porque uma pessoa contaminada pela doença e que esteja passando pelo local poderia ser picada pelo Aedes Aegypti e levar a febre amarela para as pessoas que residem na sede do município.